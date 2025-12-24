ETV Bharat / state

रांची में राष्ट्रीय पुस्तक मेला के जरिए सजेगी अक्षरों की दुनिया, 26 दिसंबर से जुटेंगे पुस्तक प्रेमी

रांची: स्थानीय जिला स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले दस दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला में अक्षरों की खूबसूरत दुनिया और उत्सवों की धूम रहेगी. यहां 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक एक ही छत के नीचे हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की नई एवं पुरानी बेइंतहा पुस्तकें पाठकों को आकर्षित करेंगी.

इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन संयुक्त रूप से रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और महुआ माजी करेंगे. समय इंडिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस पुस्तक मेले में राजपाल एंड संस, प्रकाशन संस्थान, समय प्रकाशन समूह, योगदा सत्संग सोसायटी ऑफ इंडिया, क्राउन पब्लिकेशन, झारखंड झरोखा, श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, बोधिकृति प्रकाशन, त्रिदेव बुक्स कलेक्शन, सस्ता साहित्य मण्डल, उपकार प्रकाशन, ए-आलम ओल्ड स्टोरी बुक, दा गिदोंस इंटरनेशनल इन इंडिया, किक्स एजूकेशन गेटवे प्राइवेट लिमिटेड, एस. चांद आदि प्रमुख हैं.

पुस्तक प्रेमियों के लिए किताब घर की पुस्तकें होंगी उपलब्ध

इसके अतिरिक्त वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, गीता प्रेस, मनोज पब्लिकेशन, किताब घर की पुस्तकें भी पुस्तक प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेंगी. मेले में भारतीय मंडप एक ऐसा अनूठा स्टॉल बनाया जा रहा है, जिस पर अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें पाठकों के आकर्षण का केन्द्र होगी. यहां बेस्ट सेलर सीरिज की पुस्तकें आप खरीद सकेंगे.

AI थीम पर आयोजित होगा पुस्तक मेला

इस पुस्तक मेले की मुख्य थीम होगी: ‘ए–आई के दौर में पुस्तकें’ मौजूदा दौर में ए-आई का प्रयोग जीवन के विभिन्न हिस्सों में चुनौती बनकर सामने खड़ा है. उसके बीच किताबों को अपनी जगह बनाने के लिए अपनी तकनीक और शिल्प में खास परिवर्तन करना पड़ रहा है. इन बदलावों के बावजूद किताबों की जगह जीवन में बनी रहेगी क्योंकि किताबें बेहतर दोस्त है.