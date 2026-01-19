ETV Bharat / state

बोधगया में 'विश्व शांति का महासंगम' कार्यक्रम की शुरुआत, 10 दिनों की पूजा में शामिल होंगे 10 हजार श्रद्धालु

बोधगया में 37वां निगमा मोनलाम चेनमो पूजा शुरू हो गई है. इसमें शामिल होने के लिए 10 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं. पढ़ें..

Bodh Gaya World Peace Conference
बोधगया में विश्व शांति का महासंगम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

January 19, 2026

January 19, 2026

गयाजी: विश्व शांति, करुणा और समस्त प्राणियों के कल्याण के संकल्प के साथ बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर परिसर में 37वीं निगमा मोनलाम चेनमो पूजा का शुभारंभ हो गया है. यह दस दिवसीय विशेष पूजा विश्व शांति के लिए समर्पित है, जिसमें देश विदेश से आए भिक्षु, भिक्षुणियां, रिनपोछे, उच्च लामा और हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं. पूजा के पहले ही दिन महाबोधि मंदिर परिसर पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा है, पूजा को लेकर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है.

10000 से अधिक श्रद्धालु होंगे शामिल: यह विशेष पूजा वार्षिक आध्यात्मिक सभा के नाम से भी जानी जाती है. बौद्ध धर्म के मानने वालों में सबसे बड़ी शांति प्रार्थना सभाओं में से एक मानी जाती है. हर साल लगभग दस हजार भिक्षुओं और भक्तों को आकर्षित करती है, जो महाबोधि मंदिर परिसर को प्रार्थना, ध्यान और वैश्विक सद्भाव के लिए सामूहिक आकांक्षा का एक जीवंत केंद्र बनाती है.

10 दिवसीय विश्व शांति का महासंगम (ETV Bharat)

मंत्र से गूंज रहा है मंदिर परिसर: मंदिर परिसर के चारों कोनों में पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं. भिक्षु और भिक्षुणियां बड़ी संख्या में विश्व शांति, करुणा और सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनके मंत्रों से परिसर गूंज रहा है. समारोह का नेतृत्व प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु कर रहे हैं, जिसमें उच्च पदस्थ रिनपोछे मंदिर परिसर की प्रत्येक मुख्य दिशा में पूजा का नेतृत्व कर रहे हैं. पूर्वी तरफ समारोह का मार्गदर्शन तुलकु संगनाक रिनपोछे, गोंपो तुलकु रिनपोछे, खंडेलवाल कुनसांग चोडन और लामा सोनम कर रहे हैं.

प्रार्थना झंडों से सजा है मंदिर: पूरे महाबोधि मंदिर परिसर को रंग बिरंगे प्रार्थना झंडों, अलग-अलग रंगों में बुद्ध के 12 रूपों को दर्शाने वाले बारीकी से तैयार किए गए अनुष्ठानिक तोरमाओं और भगवान बुद्ध और गुरु पद्मसंभव को दर्शाने वाले बड़े पवित्र स्क्रॉल से खूबसूरती से सजाया गया है. मन्नत स्तूप परिसर को भी ताजे फूलों की सजावट से कलात्मक रूप से सजाया गया है, जिससे इस पवित्र स्थान को एक भव्य औपचारिक और उत्सव जैसा रूप मिला है.

तिब्बत की है पुरानी परंपरा: तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे पुरानी न्यिंगमा परंपरा अपनी आध्यात्मिक वंशावली सीधे गुरु पद्मसंभव से जोड़ती है, जिन्होंने 8 वीं सदी में तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, बोधगया में न्यिंगमा मोनलाम चेनमो का असाधारण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि यह बुद्धभूमि बुद्ध के ज्ञानोदय की पवित्र भूमि पर आयोजित किया जाता है. महाबोधि महाविहार में इन पवित्र अनुष्ठानों का आयोजन बुद्ध के समय से लेकर आज की जीवित परंपराओं तक बौद्ध शिक्षाओं की अटूट निरंतरता का प्रतीक है.

"पिछले साढ़े तीन दशकों में बोधगया में वार्षिक न्यिंगमा मोनलाम चेनमो एक शक्तिशाली वैश्विक आध्यात्मिक रूप में विकसित हुआ है, जो शांति, पर्यावरणीय सद्भाव, अंतरधार्मिक एकता और सामूहिक कल्याण के लिए समर्पित है. माना जाता है कि एक साथ मंत्रोच्चार, अनुष्ठानिक चढ़ावे और ध्यान अभ्यास दुनिया के लिए सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो करुणा, अहिंसा और ज्ञान के सार्वभौमिक बौद्ध संदेश को मजबूत करते हैं."- डॉ. महाश्वेता महारथी, सचिव, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति

