ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले-हल्दीघाटी और दिवेर की विजयगाथा से नई पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत, ताकि ना डगमगाए राष्ट्र का भरोसा

उदयपुर में दिवेर विजय महोत्सव का समापन. मंत्री ने इतिहास के सत्य को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता बताई.

Minister Shekhawat addressing the closing ceremony of the Diver Victory Festival.
दिवेर विजय महोत्सव का समापन समारोह को संबोधित करते मंत्री शेखावत (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 8:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता में हर बार गिरकर वापस खड़े होने का अद्भुत सामर्थ्य है. इसी अदम्य, अपराजित आत्मा और स्वाभिमान के बल पर भारत ने बीते 2000 वर्षों के दौरान अनगिनत विदेशी आक्रमणों को सहने के बाद भी अपनी पहचान अक्षुण्य रखी. शेखावत शनिवार को यहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के तहत संचालित प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में 10 दिवसीय दिवेर विजय महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे.

प्रताप गौरव केंद्र के कुंभा सभागार में समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दिवेर केवल एक युद्ध या सैन्य घटना मात्र नहीं थी, बल्कि यह सनातन की पुनप्रर्तिष्ठा का अमर उद्घोष और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पराक्रमी पुनरुत्थान का ऐतिहासिक प्रतीक था. मंत्री ने पूर्ववर्ती राजनीतिक कालखंड पर कहा, आजादी के बाद के 60 वर्षों में भारत के स्वर्णिम इतिहास को साजिशन बेहद विकृत तरीके से पेश किया गया. हल्दीघाटी से लेकर दिवेर की महाविजय तक इतिहासकारों ने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर महापुरुषों के पराक्रम को दरकिनार किया. जब किसी राष्ट्र की स्मृति को दूषित और स्वाभिमान को आहत किया जाता है तो आगामी पीढ़ियों का आत्मविश्वास डगमगाता है. सत्य का स्मरण करना ही समाज और देश के आत्मविश्वास का पोषण करता है.

पढ़ें:राज्यपाल बागडे बोले- हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, इतिहास में गलत तरीके से किया पेश

प्रताप के सुशासन का जिक्र किया: शेखावत ने रेखांकित किया कि दिवेर युद्ध में मुगलों को परास्त करने के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में लंबे समय तक सुशासन स्थापित किया. उन्होंने न केवल मातृभूमि को मुक्त कराया, बल्कि स्थापत्य, कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अप्रतीम कार्य कर रामराज्य जैसी व्यवस्था दी. उन्होंने आह्वान किया कि आज देश को अपने इतिहास को सिर्फ नए सिरे से लिखने की ही नहीं, बल्कि उसके सत्य को फिर स्मरण करने की आवश्यकता है. दिवेर विजय जैसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली जड़ों और सनातनी परंपरा से जोड़ने का सार्थक प्रयास है. आत्मा अपराजित है, मन स्वतंत्र है और स्वाभिमान जीवित है तो कोई भी राष्ट्र फिर से उठ खड़ा होता है.

साजिशन दबाया हल्दीघाटी-दिवेर का इतिहास: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा, महाराणा प्रताप अखंड भारत और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं. अफसोस है कि आजादी के बाद हल्दीघाटी और मेवाड़ के इस महान इतिहास को बंद कर दिया या साजिशन गायब कर दिया. वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही देश को अपने वास्तविक इतिहास, सांस्कृतिक जड़ों और महापुरुषों का गौरव वापस हासिल हुआ है. पीएम का अटूट विश्वास है, जो राष्ट्र अपने इतिहास और जड़ों को भूल जाता है, वह कभी मजबूत और महान देश नहीं बन सकता.

पढ़ें: महाराणा प्रताप जयंती विशेष: वीरता और शौर्य का साक्षी हल्दीघाटी, यहां की मिट्टी को नमन करते हैं लोग

प्रताप का त्याग हमेशा रहेगा आदर्श: बैरवा ने कहा कि जब देश पर मुगलों का आक्रमण हो रहा था. कई राजा-महाराजा समर्पण कर रहे थे, उस कठिन दौर में भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया. हल्दीघाटी युद्ध और उनका त्याग हर राष्ट्रभक्त के लिए सदा आदर्श रहेगा. आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हमारे महान योद्धाओं की गाथाओं को फिर से उजागर कर नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं, ताकि देश का हर नागरिक अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर सके.

दिवेर रावण वध जैसी युगांतरकारी विजय: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा, मेवाड़ की दिवेर विजय केवल सामान्य सैन्य जीत नहीं, बल्कि हिरण्यकश्यप और रावण वध जैसी ही युगांतरकारी विजय थी. उन्होंने रेखांकित किया कि बप्पा रावल से लेकर 1326 में राणा हमीर की चित्तौड़ विजय तक मेवाड़ का इतिहास निरंतर पराक्रम और विजय गाथाओं से भरा है. प्रो. शर्मा ने आह्वान किया, हमें इस स्वर्णिम इतिहास से प्रेरणा लेकर देश की एकता को खंडित करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए. उन्होंने बल दिया कि भारतीय इतिहास के जिन गौरवमयी अध्यायों को अब तक शामिल नहीं किया है, उन्हें पाठ्यक्रम और इतिहास में तुरंत स्थान मिलना चाहिए.

पढ़ें:महाराणा प्रताप जयंती पर 'हल्दीघाटी विजयोत्सव समारोह' कल, 450वीं वर्षगांठ पर समर्पित होगा आयोजन

पढ़ें:राष्ट्र चेतना संकल्प सभा: महाराणा प्रताप के गौरवगान के बीच भागवत बोले- हल्दीघाटी में विजय प्रताप की ही हुई थी

पढ़ें: महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती: मोती मगरी स्मारक पर 486 दीपों का प्रज्ज्वलन और 486 किलो लड्डुओं का भोग अर्पित

TAGGED:

DIVER VICTORY FESTIVAL CONCLUSION
PRATAP GAURAV KENDRA
SAGA OF VICTORY AT DIVER
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति
DIVER VICTORY FESTIVAL IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.