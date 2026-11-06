बाराबंकी में इको-फ्रेंडली आतिशबाजी प्रतियोगिता के साथ 10 दिवसीय देवां मेला का समापन
9 आतिशबाजों के बीच हुई कांटे की टक्कर, लेजर शो ने मोहा दर्शकों का मन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:32 AM IST
बाराबंकी: जिले में पिछले 10 दिनों से चले आ रहे ऐतिहासिक देवां मेले का गुरुवार की रात इको फ्रेंडली आतिशबाजी प्रतियोगिता और लेज़र शो के साथ समापन हुआ. मेले में अंतिम दिन होने वाली आतिशबाजी प्रतियोगिता मेले का खास आकर्षण रही. प्रतियोगिता में कई आतिशबाजों ने अपनी कला का हुनर दिखाया. पहले तीन स्थान हासिल करने वाले आतिशबाजों को नकद राशि देकर पुरुस्कृत किया गया. इस अनोखी आतिशबाजी को खास तौर पर देखने के लिए बाराबंकी ही नहीं आसपास के कई जिलों से लोग आते हैं.
मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में हर साल दीपावली से पहले लगने वाले 10 दिवसीय इस ऐतिहासिक मेले का गुरुवार देर शाम बाकायदा समापन हुआ. परम्परागत रूप से समापन समारोह की मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने आतिशबाजी की बत्ती जलाकर आतिशबाजी कम्पटीशन का शुभारम्भ किया.
मेले की परंपरा रही है कि मेले की शुरुआत जिलाधिकारी की पत्नी करती है और समापन पुलिस अधीक्षक की पत्नी के हाथों किया जाता है. देवां मेला हॉकी ग्राउंड में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए आतिशबाज कई घंटे पहले से तैयारियां करते हैं. प्रतियोगिता में इस बार 09 आतिशबाजों ने हिस्सा लिया. कॉम्पिटिशन में बाराबंकी और जैदपुर कस्बे के अतिशबाजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला.
निर्णायक मंडल ने प्रदर्शन के आधार पर परिणाम सुनाया. जिसमें बाराबंकी के मो. आज़म ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 25 हजार रुपये का पहला पुरस्कार अपने नाम कर लिया. दूसरे स्थान पर जैदपुर के आतिशबाज गुलाम वारिस रहे. गुलाम वारिस ने 20 हजार रुपये का पुरस्कार हासिल किया, जबकि तीसरे स्थान पर मो. जावेद रहे. इन्हें 15 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने बड़े ही खुशनुमा माहौल में बिना किसी दुर्घटना के मेले के सकुशल सम्पन्न होने पर सभी दर्शकों, मेले में लगे हुए कर्मचारियों और मेला कमेटी के सहयोग के लिए उनका आभार जताया.
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