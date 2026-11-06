ETV Bharat / state

बाराबंकी में इको-फ्रेंडली आतिशबाजी प्रतियोगिता के साथ 10 दिवसीय देवां मेला का समापन

इको फ्रेंडली आतिशबाजी की अनोखी प्रतियोगिता के साथ देवां मेले का समापन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी: जिले में पिछले 10 दिनों से चले आ रहे ऐतिहासिक देवां मेले का गुरुवार की रात इको फ्रेंडली आतिशबाजी प्रतियोगिता और लेज़र शो के साथ समापन हुआ. मेले में अंतिम दिन होने वाली आतिशबाजी प्रतियोगिता मेले का खास आकर्षण रही. प्रतियोगिता में कई आतिशबाजों ने अपनी कला का हुनर दिखाया. पहले तीन स्थान हासिल करने वाले आतिशबाजों को नकद राशि देकर पुरुस्कृत किया गया. इस अनोखी आतिशबाजी को खास तौर पर देखने के लिए बाराबंकी ही नहीं आसपास के कई जिलों से लोग आते हैं.

पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी (Video Credit; ETV Bharat) मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में हर साल दीपावली से पहले लगने वाले 10 दिवसीय इस ऐतिहासिक मेले का गुरुवार देर शाम बाकायदा समापन हुआ. परम्परागत रूप से समापन समारोह की मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने आतिशबाजी की बत्ती जलाकर आतिशबाजी कम्पटीशन का शुभारम्भ किया.