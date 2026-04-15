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चारधाम यात्रा में इस बार 10 कंपनियां देंगी सर्विस, बैठक में हुये बड़े फैसले, जानिये

चारधाम यात्रा के लिए इस बार संयुक्त रोटेशन चारधाम यात्रा व्यवस्था समिति के साथ मिलकर योजना बनाई गई है.

CHARDHAM YATRA BUSES ARRANGEMENT
चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 6:04 PM IST

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हरिद्वार: चारधाम यात्रा में प्राइवेट बसों का संचालन करने वाले ट्रैवल एजेंटो की कंपनियों में हरिद्वार की कंपनी को भी शामिल किया गया है. बुधवार को कनखल स्थित त्रिपुरा आश्रम में हुई बैठक के दौरान बसों के रोटेशन, गैस सिलेंडर की आपूर्ति और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी चर्चा की गई. संयुक्त रोटेशन चारधाम यात्रा व्यवस्था समिति के तत्वाधान में हुई बैठक में बस संचालकों एवं ट्रैवल एजेंटो की कंपनियों से जुड़े कई ट्रैवल ट्रैवल एजेंट शामिल हुए.

यातायात सहकारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने बताया चार-धाम यात्रा में इस बार बसों की बुकिंग देने वाली कंपनियों में इजाफा हो गया है. इस बार नौ की जगह दस कंपनियां चार धाम यात्रियों को बसें मुहैया कराएंगी. अभी तक इस संगठन से 9 कंपनियां जुड़ी हुई थीं. इस बार हरिद्वार की हरिद्वार लक्जरी बस एसोसिएशन को भी शामिल किया गया है.

यात्रियों को अच्छी और सस्ती बस सेवा मिल सके इसके लिए सही रोटेशन के तहत बसों का संचालन होना चाहिए. जिस पर सभी बस प्रदाता कंपनियों ने सहमति दी है. बस रोटेशन समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज ध्यानी ने कहा चारधाम यात्रा में बसों की सुविधा देने वाली किसी भी यूनियन को डिमांड देने के बाद बस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. हरिद्वार के ट्रैवल एजेंट महेश गौड़ ने कहा 2022 के बाद बस वाले ट्रैवल एजेंट घाटे में जा रहे थे. जिसके कारण संयुक्त रोटेशन चारधाम यात्रा व्यवस्था समिति के साथ मिलकर योजना बनाई गई है. इसका उद्देश्य चारधाम जाने वाला यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है.

सिलिंडर आपूर्ति को लेकर चिंता: बैठक के दौरान कई ट्रैवल एजेंटो ने गैस आपूर्ति को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया इस बार गैस की किल्लत के चलते चारधाम यात्रा की प्री बुकिंग प्रभावित हुई है. ट्रैवल एजेंट ओविंद्र कुमार ने कहा इस बार बस बुक कराने से पहले यात्री असमंजस की स्थिति में हैं. इसलिए सरकार को चारधाम यात्रा मार्ग में गैस सिलिंडर की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए. सिलिंडर की किल्लत से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा चारधाम यात्रा में इस बार बिना अनुमति बाहरी बसों का संचालन नहीं होगा.

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