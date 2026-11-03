रामपुर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 बच्चों को मिले लैपटॉप
कोविड में माता-पिता खोने वाले बच्चों को दी जा रही आर्थिक मदद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:59 PM IST
रामपुर: कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को संवारने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद भी इन बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े. वहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 9 में पहुंचने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैपटॉप भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
इसी क्रम में रामपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 10 बच्चों को लैपटॉप दिया, लैपटॉप पाकर बच्चों ने खुशी जाहिर की. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हुई थी, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है. पात्र बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वह अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रख सकें और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े.
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे, जो कक्षा 9 में पहुंच चुके हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उन्हें लैपटॉप उपलब्ध कराया जा रहा है. रामपुर जनपद में इस योजना के तहत कुल 43 बच्चे चिन्हित किए गए हैं. इनमें से 25 बच्चों को पहले ही लैपटॉप दिए जा चुके हैं, जबकि आज 10 अन्य बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं.
जिलाधिकारी ने कहा कि शेष पात्र बच्चों को भी निर्धारित शैक्षिक पात्रता पूरी करने पर लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार की इस पहल का उद्देश्य आर्थिक सहायता के साथ-साथ जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनके उज्ज्वल भविष्य का रास्ता तैयार करना है.
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