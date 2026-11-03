ETV Bharat / state

रामपुर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 10 बच्चों को मिले लैपटॉप

रामपुर: कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को संवारने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद भी इन बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े. वहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 9 में पहुंचने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैपटॉप भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.



इसी क्रम में रामपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 10 बच्चों को लैपटॉप दिया, लैपटॉप पाकर बच्चों ने खुशी जाहिर की. जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हुई थी, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है. पात्र बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वह अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रख सकें और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े.