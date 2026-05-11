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बिहार में बाल आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

बिहार में एक बार फिर से बाल आश्रय गृह सुर्खियों में आ गया है. एक साथ 10 बच्चे फरार हो गए. आगे पढ़ें खबर

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आश्रय गृह से 10 बच्चे फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 6:22 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर बड़ी खबर सामने आई है. मुसहरी थाना क्षेत्र के नरौली स्थित बाल आश्रय गृह से देर रात करीब 10 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में फरार हो गए. घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एसडीओ (पूर्वी) तुषार कुमार, मुसहरी थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई.

निरीक्षण के दौरान सामने आया मामला : जानकारी के अनुसार, अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) तुषार कुमार ने नरौली स्थित बाल आश्रय गृह का निरीक्षण किया. इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि आश्रय गृह से करीब 10 बच्चे गायब हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि देर रात बच्चे सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए दीवार फांदकर या किसी अन्य रास्ते से फरार हो गए.

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जांच करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज : इस संबंध में आश्रय गृह के अधीक्षक की ओर से मुसहरी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मुसहरी थाना पुलिस मौके पर कैंप कर रही है. आश्रय गृह में मौजूद अन्य बच्चों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बच्चे कब और कैसे फरार हुए. घटना के बाद आश्रय गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल फरार बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

''बच्चों के गायब होने की सूचना मिलने के बाद विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा.''- कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

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यहीं से भागे बच्चे (ETV Bharat)

22 दिनों पहले हुआ था ट्रांसफर : जिला बाल संरक्षण के सहायक निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि यह बाल आश्रय गृह पहले सिकंदरपुर में संचालित होता था, जिसे 18 अप्रैल को वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया था. सुपरिटेंडेंट के अनुसार, बच्चों ने खिड़की की ग्रिल तोड़कर वहां से फरार होने की कोशिश की, जिसमें करीब 10 बच्चे पलायन कर गए. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके कारण इस तरह की घटना हुई.

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हर पहलु को खंगालते अधिकारी (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल : नरौली बाल आश्रय गृह से एक साथ 10 बच्चों का फरार होना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक माना जा रहा है. स्थानीय लोगों ने भी घटना पर चिंता जताई है. प्रशासन इस पहलू की भी जांच कर रहा है कि मामला केवल बच्चों के भागने का है या इसके पीछे किसी बाहरी गिरोह अथवा प्रबंधन की लापरवाही की भूमिका है. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता सभी बच्चों को जल्द सुरक्षित ढूंढ निकालने की है.

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