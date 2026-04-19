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आखातीज: बाल विवाह की सूचना मिलते ही दौड़ी टीमें, 10 शादियां रुकवाई

दिलचस्प बात यह रही कि बाल विवाह की कई सूचनाएं आम लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए मिली.

Administrative team counseling against child marriage.
बाल विवाह नहीं करने को समझाइश करती प्रशासनिक टीम (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 7:27 PM IST

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उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में इस बार अक्षय तृतीया पर सिर्फ शहनाइयां ही नहीं बजीं बल्कि कई जगह अचानक पहुंचे प्रशासनिक दस्तों ने नाबालिगों की शादियां रुकवाकर माहौल बदल दिया. दिनभर अलर्ट मोड पर रही टीमें जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पहुंचीं. एक के बाद एक 10 बाल विवाह रुकवाए.

जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि आखातीज पर सबसे ज्यादा हलचल उदयपुर जिले में रही, जहां 6 मामलों में ऐन वक्त पर दखल देकर बाल विवाह रुकवाए. इसके अलावा प्रतापगढ़ और सीकर में भी 2-2 बाल विवाह टलवाए गए. डबोक थाना इलाके हालात ऐसे बने कि तैयारियां पूरी होने के बावजूद टीम पहुंचते ही कार्यक्रम रोकना पड़ा. यहां नाबालिग लड़का-लड़की को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया.

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आमजन ने भी दी सूचना: इस पूरे ऑपरेशन में दिलचस्प बात यह रही कि बाल विवाह की कई सूचनाएं आम लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए मिली. स्थानीय संगठनों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई. इससे प्रशासन को समय रहते लोकेशन और हालात की जानकारी मिलती रही. यही वजह रही कि ज्यादातर मामलों में बाल विवाह होने से पहले ही रोक लगा दी गई.

ऐसे रूकवाए विवाह: जिन परिवारों में शादियां तय थीं, वहां टीमों को समझाइश के साथ सख्ती भी दिखानी पड़ी. कई जगह परिजनों को कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर रोका तो कहीं काउंसलिंग के जरिए मनाया. अधिकारियों का कहना है कि अब बाल विवाह को परंपरा कहकर नजर अंदाज नहीं किया जाएगा. विशेष अभियान के तहत एक दिन में कुल 10 बाल विवाह रुकवाए गए. जिला प्रशासन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में गायत्री सेवा संस्थान और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोग से उदयपुर जिले में 6, प्रतापगढ़ में 2 एवं सीकर जिले में 2 बाल विवाह रुकवाए.

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सूचना देने पर प्रोत्साहन राशि: बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान में प्रशासन ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना देने पर 1100 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखेंगे. खास बात है कि अब सूचना देने वालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. गुप्त पहचान के साथ इनाम की व्यवस्था ने लोगों को आगे आने को प्रेरित किया. यही कारण है कि इस बार कई अहम सूचनाएं समय पर मिल सकी.

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