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बलौदा बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत

गनीमत रही कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चरवाहे बाल-बाल बच गए.

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आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 8:59 AM IST

3 Min Read
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बलौदा बाजार: मूसलाधार बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 मवेशियों की मौत हो गई. जिस वक्त मवेशियों पर बिजली गिरी उस वक्त वहां पर झुंड में 200 से ज्यादा मवेशी और चरवाहे मौजूद थे. गनीमत रही कि चरवाहे आकाशीय बिजली की चपेट में नहीं आए. 10 मवेशियों की मौत से राजादेवरी स्थित गौशाला प्रबंधन को भारी नुकसान हुआ है.

आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत

राजादेवरी स्थित गौशाला में लगभग 200 मवेशी रखे गए हैं. घटना वाले दिन चरवाहे मवेशी चरा रहे थे, तभी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी और महुआ पेड़ के नीचे खड़ी गाएं उसकी चपेट में आ गईं. घटना के समय मौजूद चरवाहों ने बताया कि जैसे ही मौसम खराब हुआ, वे खुले क्षेत्र की ओर चले गए थे ताकि किसी पेड़ या ऊंची संरचना के नीचे खड़े न रहें. चरवाहों के मुताबिक गायें स्वाभाविक रूप से बारिश से बचने के लिए महुआ पेड़ के नीचे चली गई थीं। कुछ ही क्षण बाद वहां बिजली गिर गई. चरवाहों का कहना है कि यदि वे भी पेड़ के नीचे खड़े होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.

गांव में शोक का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. एक साथ 10 गायों की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया. गौशाला से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्षों में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग को भी दी गई.

गरज चमक के वक्त बरती जाने वाली सावधानियां

  • अगर आप आंधी-तूफान के दौरान बाहर हैं, तो आपको तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचें.
  • ऊंचे पेड़ों या मोबाइल टावरों के नीचे खड़े न हों.
  • लोहे की छतरियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए.
  • मोबाइल फोन और एफएम रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें.
  • खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों और पशुपालकों को आंधी-तूफान शुरू होते ही सूखी जमीन वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए.
  • तूफान आने से पहले टेलीविजन, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर और किचन के सामान का प्लग निकाल दें.
  • तार वाले टेलीफ़ोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे बिजली के लिए सीधा रास्ता बनाते हैं. वायरलेस डिवाइस, लैपटॉप और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित है, बशर्ते वे दीवार पर लगे चार्जर से कनेक्ट न हों.
  • घर के अंदर किसी कमरे के बीच में रहें. खिड़कियों, बाहरी दरवाजों बालकनी, बरामदे और कंक्रीट की दीवारों या फर्श से दूर रहें, जिनमें बिजली कंडक्ट करने वाली मेटल की रॉड हो सकती हैं.
  • कुत्तों या मवेशियों को बाहर या खुली जगहों जैसे डॉगहाउस या बैकयार्ड शेड में जंजीर से बांधकर न रखें.
  • अकेले खड़े पेड़ या ऊंचे पेड़ बहुत कमजोर होते हैं और बिजली गिरने का मुख्य निशाना बन जाते हैं. पेड़ों के नीचे पनाह लेना बिजली गिरने से होने वाली मौत के मुख्य कारणों में से एक है.
  • स्विमिंग पूल, झीलों, नदियों और बीच से तुरंत बाहर निकलें, क्योंकि पानी बिजली का करंट बहुत दूर तक ले जा सकता है.

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