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बलौदा बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत

बलौदा बाजार: मूसलाधार बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 मवेशियों की मौत हो गई. जिस वक्त मवेशियों पर बिजली गिरी उस वक्त वहां पर झुंड में 200 से ज्यादा मवेशी और चरवाहे मौजूद थे. गनीमत रही कि चरवाहे आकाशीय बिजली की चपेट में नहीं आए. 10 मवेशियों की मौत से राजादेवरी स्थित गौशाला प्रबंधन को भारी नुकसान हुआ है.

राजादेवरी स्थित गौशाला में लगभग 200 मवेशी रखे गए हैं. घटना वाले दिन चरवाहे मवेशी चरा रहे थे, तभी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी और महुआ पेड़ के नीचे खड़ी गाएं उसकी चपेट में आ गईं. घटना के समय मौजूद चरवाहों ने बताया कि जैसे ही मौसम खराब हुआ, वे खुले क्षेत्र की ओर चले गए थे ताकि किसी पेड़ या ऊंची संरचना के नीचे खड़े न रहें. चरवाहों के मुताबिक गायें स्वाभाविक रूप से बारिश से बचने के लिए महुआ पेड़ के नीचे चली गई थीं। कुछ ही क्षण बाद वहां बिजली गिर गई. चरवाहों का कहना है कि यदि वे भी पेड़ के नीचे खड़े होते तो बड़ा हादसा हो सकता था.



गांव में शोक का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. एक साथ 10 गायों की मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया. गौशाला से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्षों में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है. घटना की जानकारी प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग को भी दी गई.

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