कुशीनगर में छोड़े गए 10 कैनसेट रॉकेट, एक किमी ऊंचाई तक गए, रोबो डॉग ने किया डांस

ज्यादातर रॉकेट ढाई मिनट के अंतराल पर छोड़े गए. सभी रॉकेट दो से तीन मिनट तक आसमान में रहे.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : October 28, 2025 at 7:21 PM IST

कुशीनगर : रॉकेट्री और कैनसेट लॉन्च कंपटीशन के दूसरे दिन रोबोट डॉग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. रोबो डॉग का डांस देखकर दर्शक रोमांचित हो गए. इस दौरान एक के बाद एक 10 रॉकेट लॉन्च किए गए. ज्यादातर रॉकेट ढाई मिनट के अंतराल पर छोड़े गए. सभी रॉकेट अपनी निर्धारित ऊंचाई एक किमी तक गए और दो से तीन मिनट तक आसमान में रहे. इसके बाद पैराशूट की मदद से वापस धरती पर लैंड कराए गए.

पहला कैनसेट रॉकेट दोपहर 12:35 पर लॉन्च हुआ. दूसरा 12:40 पर, फिर ऐसे ही एक के बाद एक 6 कैंसेट रॉकेट लॉन्च किए गए. कुछ देर रुकने के बाद शाम 5 बजे से रॉकेट लॉन्चिंग शुरू की गई. जिसमे 5 बजे 7वां रॉकेट लॉन्च हुआ. महज ढाई मिनट के अंतराल पर कैनसेट रॉकेट की लॉन्चिंग की गई. शाम 5:15 तक 10 कैनसेट रॉकेट लॉन्च हुए.

रोबो डॉग ने दिखाए करतब. (Photo Credit; ETV Bharat)

चार दिन तक चलने वाले इस कंपटीशन का आज तीसरा दिन था. इसका आयोजन सेवरही विकासखंड के रकबा स्थित जंगलपट्टी गांव में नारायणी नदी के तट पर हो रहा है. यहां प्रक्षेपित होने वाले रॉकेट देशभर से आए युवा वैज्ञानिकों ने बनाए हैं. सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की पहल पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वैज्ञानिक टीम के सहयोग से इसे किया जा रहा है.

युवा वैज्ञानिकों ने अपने तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए रॉकेट्री एवं कैनसेट की कार्यप्रणाली समझाई. विभिन्न टीमों द्वारा छोटे-छोटे रॉकेटों का सफल प्रक्षेपण किया गया. ग्रामीणों, विद्यार्थियों और अतिथियों में जबरदस्त उत्साह दिखा. हर सफल लॉन्च के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा प्रक्षेपण स्थल गूंज उठा. इस बीच गोरखपुर स्थित केआईपीएम संस्थान से जुड़े युवा वैज्ञानिकों की टीम द्वारा तैयार किया गया एक रोबोट डॉग सभी के आकर्षण का केंद्र रहा.

रोबोट डॉग ने विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए, जैसे सलाम करना, लोगों के पास चलकर आना और डांस जैसी गतियां प्रदर्शित करना. इसके करतबों को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे और वैज्ञानिकों के इस नवाचार तथा प्रयोगशीलता की जमकर प्रशंसा की. टीम के सदस्यों में शिवांश विक्रम सिंह, विवेक कुमार, दीक्षा, राशि गुप्ता, धीरज सिंह, वैभव कुमार मिश्रा और अंकित सिंह शामिल थे.

यह भी पढ़ें : यूपी में क्रिकेट से रोजगार का बूम, हर साल मिल रहीं 25,000 नई नौकरियां, लड़कियां भी बन रहीं अंपायर और कोच

