अमेठी में धर्म परिवर्तन के आरोप में 10 गिरफ्तार, अंतरराज्यीय कनेक्शन आया सामने
धर्म परिवर्तन से संबंधित चार पुस्तकें भी बरामद, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड में सक्रिय है गिरोह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:53 PM IST
अमेठी: जिले के कमरौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को धर्म परिवर्तन के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक मदद, चिकित्सा और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप हैं. पुलिस ने मौके से धर्म परिवर्तन से संबंधित चार पुस्तकें भी बरामद की हैं. यह गिरोह भारत के मुख्य रूप से तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड में सक्रिय है.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजकुमार के घर पहुंची. जहां पर 20-25 व्यक्ति मौजूद मिले. जिनसे नाम-पता पूछने पर उनके द्वारा क्रमशः राजकुमार परिवर्तित नाम जुएल पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी सिन्दुरवा रोड थाना कमरौली अमेठी, श्रीनिवासन डेनियल पुत्र केशवानन्द निवासी 703 रॉयल रेजिडेंसी कल्याण, महाराष्ट्र, रॉयल रॉडिक्स पुत्र माइकल रॉडिक्स निवासी आनन्द उपवन बिल्डिंग नम्बर 02 अम्बरनाथ, मुंबई, महिपाल सिंह बिंद परिवर्तित नाम विलियम पुत्र हरिचरण सिंह निवासी काशीपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड, प्रकाश राव पुत्र रामनारायण निवासी सुदरा रोड जनकिया खुर्द उड़ीसा, कन्हैया बिंद परिवर्तित नाम सैमसन पुत्र कालिचरण निवासी परवा इस्लाम थाना बरदह जनपद आजमगढ़, सूर्यकला परिवर्तित नाम मार्था पत्नी राजकुमार निवासी सिन्दुरवा रोड थाना कमरौली जनपद अमेठी, दिव्या डेनियल पुत्री श्रीनिवासन निवासी 703 रॉयल रेजिडेंसी कल्याण कोलसेवाडी ठाणे महाराष्ट्र, रीता रॉडिक्स पत्नी रॉयल रॉडिक्स निवासी आनन्द उपवन बिल्डिंग नम्बर 02 अम्बरनाथ ठाणे मुंबई व एलविना बिलियम्स पत्नी महिपाल सिंह बिंद निवासी काशीपुर उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड की जानकारी मिली. उपस्थित व्यक्तियों की जामा तलाशी से कुल 04 धर्म परिवर्तन संबंधी पुस्तकें बरामद हुईं.
पूछताछ में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वह सभी मिलकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं. रुपये, मेडिकल, पढ़ाई आदि सुविधाओं को रिवाइवल चर्च के माध्यम से दिलाने का विश्वास दिलाकर लोगों को धर्मपरिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं. पूर्व में भी वह सभी राजकुमार उपरोक्त के माध्यम से कुछ लोगों का धर्मपरिवर्तन करवा चुके हैं. अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना कमरौली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, उपरोक्त लोग पूरे भारत में भ्रमण कर धर्म का प्रचार करते हैं. मुख्य रूप से तमिलनाडु, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पंजाब व उत्तराखण्ड राज्य में सक्रिय हैं. वे लोग अभी तक लगभग 200 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं.
22 नवंबर को थाना कमरौली पर वादी अर्दनी पाण्डेय द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि अभियोगण द्वारा अनुसूचित जाति के महिलाओं व पुरुषों को प्रलोभन देकर सामूहिक रूप से हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि थाना कमरौली पुलिस द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं कब्जे से चार धर्म परिवर्तन सम्बन्धी पुस्तकें बरामद हुई. मामले में गहन जांच की जा रही है.
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