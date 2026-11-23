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अमेठी में धर्म परिवर्तन के आरोप में 10 गिरफ्तार, अंतरराज्यीय कनेक्शन आया सामने

अमेठी में धर्म परिवर्तन गिरोह का खुलासा ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: जिले के कमरौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को धर्म परिवर्तन के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक मदद, चिकित्सा और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप हैं. पुलिस ने मौके से धर्म परिवर्तन से संबंधित चार पुस्तकें भी बरामद की हैं. यह गिरोह भारत के मुख्य रूप से तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड में सक्रिय है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजकुमार के घर पहुंची. जहां पर 20-25 व्यक्ति मौजूद मिले. जिनसे नाम-पता पूछने पर उनके द्वारा क्रमशः राजकुमार परिवर्तित नाम जुएल पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी सिन्दुरवा रोड थाना कमरौली अमेठी, श्रीनिवासन डेनियल पुत्र केशवानन्द निवासी 703 रॉयल रेजिडेंसी कल्याण, महाराष्ट्र, रॉयल रॉडिक्स पुत्र माइकल रॉडिक्स निवासी आनन्द उपवन बिल्डिंग नम्बर 02 अम्बरनाथ, मुंबई, महिपाल सिंह बिंद परिवर्तित नाम विलियम पुत्र हरिचरण सिंह निवासी काशीपुर उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड, प्रकाश राव पुत्र रामनारायण निवासी सुदरा रोड जनकिया खुर्द उड़ीसा, कन्हैया बिंद परिवर्तित नाम सैमसन पुत्र कालिचरण निवासी परवा इस्लाम थाना बरदह जनपद आजमगढ़, सूर्यकला परिवर्तित नाम मार्था पत्नी राजकुमार निवासी सिन्दुरवा रोड थाना कमरौली जनपद अमेठी, दिव्या डेनियल पुत्री श्रीनिवासन निवासी 703 रॉयल रेजिडेंसी कल्याण कोलसेवाडी ठाणे महाराष्ट्र, रीता रॉडिक्स पत्नी रॉयल रॉडिक्स निवासी आनन्द उपवन बिल्डिंग नम्बर 02 अम्बरनाथ ठाणे मुंबई व एलविना बिलियम्स पत्नी महिपाल सिंह बिंद निवासी काशीपुर उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड की जानकारी मिली. उपस्थित व्यक्तियों की जामा तलाशी से कुल 04 धर्म परिवर्तन संबंधी पुस्तकें बरामद हुईं.