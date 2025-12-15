ETV Bharat / state

मिर्जापुर में हिंदू से ईसाई बनाने वाले 10 गिरफ्तार, आर्थिक लाभ का लालच देकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन

मिर्जापुर : देहात कोतवाली पुलिस ने हिंदू से इसाई बना रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में चर्च का पादरी और उसके पत्नी भी पकड़ी गई है. आरोपियों के पास से चार धार्मिक पुस्तक बाइबिल, 10 कॉपी-किताब, तीन स्मार्ट मोबाइल फोन व एक की-पैड मोबाइल बरामद किया गया है. पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया है.

गिरफ्तार आरोपियों में तीन पुरुष और सात महिलाएं हैं. आरोपी लोगों को आर्थिक लाभ, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल की सुविधा समेत कई तरह के लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल करने का काम कर रहे थे.

कुरकुठिया गांव के रहने वाले आनन्द दूबे ने 14 दिसंबर को नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी. बताया था कि धर्म विशेष का प्रचार करने के बहाने गांव के भोले-भाले लोगों को पैसा, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल की सुविधा के साथ अन्य का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 15 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर खरहरा चर्च के पास से 10 लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में गाजीपुर का रहने वाला और खरहरा चर्च का पादरी भोला पटेल और उसकी पत्नी माया पटेल, देहात कोतवाली के रहने वाले कृष्णकान्त तिवारी, अंगनूप्रसाद, फूलपत्ती, सुशीला देवी, हीरावती देवी, रेनू, लक्ष्मी और साधना शामिल हैं. सभी भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया, धर्म परिवर्तन के काम में लगे 10 लोगों को गिरफ्तार गया है. आरोपी लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे. उनके पास से धार्मिक पुस्तक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है.

