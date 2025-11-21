ETV Bharat / state

पलामू में सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल की तस्करी मामले में अब तक 10 गिरफ्तार, छापेमारी अभियान जारी

सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल की तस्करी मामले में टीम की छापेमारी जारी है. अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

Snake Venom Smuggling In Palamu
सांप. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
पलामूः वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों के सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल के साथ अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बिहार के गया और औरंगाबाद जिले से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

पलामू वन विभाग का वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की एक संयुक्त टीम फिलहाल कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. छापेमारी के पहले दिन बिहार के औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मिराज, पलामू के हरिहरगंज के रहने राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया था.

जानकारी देते पलामू के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दूसरे दिन छापेमारी में सात आरोपी गिरफ्तार

दूसरे दिन छापेमारी के क्रम में बिहार के गया के पचरुखिया के रहने वाले समीउल्लाह खान, गढ़वा के तैयब अंसारी के अलावा पलामू के राहुल कुमार, गोपाल प्रसाद सिंह, मानकी सिंह, अनिल कुमार यादव और विनोद कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से अब तक 1200 एमएल सांप का जहर, 10 किलो पैंगोलिन का स्कल बरामद किया गया है.

सांप का जहर और पैंगोलिन का स्कल बरामद

इस संबंध में पलामू के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपियों के पास से सांप का जहर और पैंगोलिन का स्कल बरामद हुआ है. अभी भी कई इलाकों में छापेमारी जारी है. अवैध तस्करी में शामिल कई लोगों की तलाश की जा रही है.

Snake Venom Smuggling In Palamu
बरामद पैंगोलिन के स्कल. (फोटो-ईटीवी भारत)

तस्करों का नेटवर्क खंगाल रही टीम

जांच के क्रम में सांप के जहर के साथ फ्रांस की एक कंपनी का टैग भी मिला है. दरअसल, गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क कई इलाकों में फैला हुआ है. वन विभाग इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में सांप का जहर कहां से लाया गया है, इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल है और इसकी सप्लाई कहां-कहां की जाती है.

