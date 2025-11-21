ETV Bharat / state

पलामू में सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल की तस्करी मामले में अब तक 10 गिरफ्तार, छापेमारी अभियान जारी

पलामूः वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और पलामू वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों के सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल के साथ अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बिहार के गया और औरंगाबाद जिले से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

पलामू वन विभाग का वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो और पलामू टाइगर रिजर्व की एक संयुक्त टीम फिलहाल कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. छापेमारी के पहले दिन बिहार के औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सिराज, मोहम्मद मिराज, पलामू के हरिहरगंज के रहने राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया था.

जानकारी देते पलामू के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दूसरे दिन छापेमारी में सात आरोपी गिरफ्तार

दूसरे दिन छापेमारी के क्रम में बिहार के गया के पचरुखिया के रहने वाले समीउल्लाह खान, गढ़वा के तैयब अंसारी के अलावा पलामू के राहुल कुमार, गोपाल प्रसाद सिंह, मानकी सिंह, अनिल कुमार यादव और विनोद कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से अब तक 1200 एमएल सांप का जहर, 10 किलो पैंगोलिन का स्कल बरामद किया गया है.

सांप का जहर और पैंगोलिन का स्कल बरामद