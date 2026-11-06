यूपी में HIV का बढ़ता दायरा:उत्तर प्रदेश में 1.74 लाख HIV संक्रमित, चपेट में जेलों में बंद 587 क़ैदी
यूपी में 53 एआरटी सेंटर हैं. जिनको ब्लॉक और तहसील स्तर तक कनेक्ट किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:24 AM IST
लखनऊ: एड्स को लेकर सरकारें हर वर्ष जागरूकता अभियान चलाती हैं, लेकिन हालात में कुछ खास बदलाव नहीं दिखता. इसी का नतीजा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1.74 लाख लोग एड्स मरीज हैं. जेल में बंद 587 कैदी भी एड्स के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं.
एड्स के खिलाफ केंद्र और प्रदेश सरकार जागरूकता अभियान चलाती हैं. ट्रेसिंग-टेस्ट-ट्रीटमेंट जैसी व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है. सरकार की तरफ से सामाजिक तौर पर गोपनीयता का भी ख्याल रखा जाता है. इसके बावजूद असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसके वाहक बने हुए हैं.
भारत में करीब 25.61 लाख लोग HIV के साथ जीवन जी रहे हैं. इनमें लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं और 2.75 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं. उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब 1.74 लाख HIV संक्रमित लोग हैं. यूपी की जेलों में 7 जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में सितंबर 2026 तक 587 कैदी एड्स के रोगी हैं.
इनमें सबसे अधिक 48 कैदी मथुरा में हैं. इनके बाद सहारनपुर में 42, मुरादाबाद और जीबी नगर में 41-41, गाजियाबाद में 36, लखनऊ में 32 कैदी हैं. बरेली में 19, बागपत में 18, प्रयागराज में 22, गोरखपुर में 18 कैदी HIV मरीज हैं. यह एआरटी केंद्रों के जरिए निःशुल्क परामर्श, उपचार और दवा प्राप्त कर रहे हैं.
एक इंटरव्यू के दौरान जेलर सुनील गुप्ता ने बताया था कि जेल में सुडोमी से बचाने के लिए मेल और फीमेल वार्ड में कंडोम का बॉक्स रखवाया गया था. उस समय किरण बेदी आईजी प्रिजन थीं, लेकिन किसी ने पीआईएल कर दी कि इससे अनैतिक गतिविधियां को बढ़ावा मिलेगा. तब हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया.
लखनऊ जेल के प्रभारी अधीक्षक ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि जेल में ऐसे कैदियों को अलग बैरक में रखा जाता है. समय-समय पर डॉक्टरों की टीम फॉलोअप के लिए आती रहती है. इनको एआरटी सेंटर से दवाएं आती रहती हैं.
दिसंबर 2027 तक HIV नियंत्रण का लक्ष्य: केंद्र सरकार ने मिशन एड्स सुरक्षा के तहत 01 दिसंबर 2027 तक देश में HIV महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए देश भर में उच्च संक्रमण दर और अधिक प्रभावित आबादी वाले 219 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया गया है.
क्या है HIV बीमारी: एड्स एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है. यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएन्सी वायरस (HIV) नामक वायरस के संक्रमण के कारण होता है. यह वायरस शरीर में प्रवेश करके सीधे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है और उसे बेहद कमजोर कर देता है. इसके परिणामस्वरूप, शरीर आम बीमारियों और संक्रमणों से भी लड़ने की क्षमता खो देता है.
HIV संक्रमण से लेकर एड्स की स्थिति तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं. यह वायरस मुख्य रूप से शरीर के तरल पदार्थों (जैसे रक्त, वीर्य और मां के दूध) के आदान-प्रदान से फैलता है. इसमें असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि वाहक बनते हैं.
एड्स के मुख्य लक्षण: इसके लक्षणों को तीन चरणों में समझा जा सकता है. इनमें संक्रमण के 2-4 सप्ताह के बाद आने वाले शुरुआती लक्षणों में बुखार और ठंड लगना, गले में खराश और फ्लू जैसे लक्षण, अत्यधिक थकान और कमजोरी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते या सूजी हुई लिम्फ नोड्स (गांठें) शामिल हैं.
वहीं, लंबे समय तक रहने वाले लक्षण जो मध्यम स्तर के माने जाते हैं, उनमें कई हफ्तों तक लगातार बुखार रहना, तेजी से वजन घटना (बिना किसी कारण), रात में अत्यधिक पसीना आना, बार-बार दस्त होना, मुंह, जीभ या जननांगों पर छालें आदि हैं.
वहीं, इसके अंतिम लक्षण के तौर पर माना जाता है कि जब प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तो टीबी, गंभीर निमोनिया, या फंगल इंफेक्शन जैसी जानलेवा बीमारियां शरीर को आसानी से घेर लेती हैं.
उपचार और प्रबंधन: वर्तमान में एड्स का कोई पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है. सही समय पर इलाज शुरू करके संक्रमित व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की भांति लंबा जीवन जी सकता है. एआरटी थेरेपी (एंटी-रिट्रोवायरल थेरेपी) एड्स का सबसे मुख्य उपचार है. इसमें मरीज को दवाओं का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है. यह दवाएं शरीर में HIV वायरस की संख्या को बढ़ने से रोकती हैं.
ऑपर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. इसलिए शरीर पर अन्य बीमारियां (जैसे टीबी, निमोनिया, फंगल इंफेक्शन) जल्दी हमला करती हैं. इसलिए इलाज के दौरान डॉक्टर इन सहायक बीमारियों को रोकने के लिए अलग से एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाएं देते हैं.
एआरटी की दवाएं एक बार शुरू होने के बाद जीवनभर नियमित रूप से खानी पड़ती हैं. दवा को बीच में छोड़ने या लापरवाही करने से वायरस दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, जिससे इलाज बेअसर होने का खतरा रहता है.
खून से होती है वायरल लोड की जांच: HIV के मरीजों में वायरल लोड की जांच खून के नमूने से की जाती है. इसके लिए मरीज की बांह की नस से थोड़ा रक्त लिया जाता है. उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाता है. लैब में आरटी-पीसीआर या एनएएटी तकनीक के जरिए खून में मौजूद एचआईवी वायरस के आरएनए की मात्रा मापी जाती है.
जांच रिपोर्ट में वायरस की संख्या कॉपीज प्रति मिलीलीटर के रूप में दी जाती है. वायरल लोड से पता चलता है कि मरीज के शरीर में वायरस कितनी तेजी से बढ़ रहा है और एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) का कितना असर हो रहा है.
इलाज के दौरान वायरल लोड कम होना बेहतर संकेत है. जब वायरस की मात्रा जांच की पहचान सीमा से नीचे पहुंच जाती है, तो इसे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड कहते हैं. हालांकि, इसका अर्थ संक्रमण का पूरी तरह समाप्त होना नहीं है. यह जांच HIV के उपचार की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
यूपी में 53 एआरटी सेंटर: यूपी में 53 एआरटी सेंटर हैं. जिनको ब्लॉक और तहसील स्तर तक कनेक्ट किया गया है. यहां से एड्स पीड़ित मरीजों को जांच के साथ निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती है.
उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी के संयुक्त निदेशक डॉ. संजय सोलंकी ने बताया कि पहले प्रदेश में 52 एआरटी सेंटर थे. इसमें एक और एआरटी सेंटर की बढ़ोतरी की गई है.
इसके अलावा प्रदेश में 399 आईसीटीसी केंद्र, 115 एसटीआई/आरटीआई क्लीनिक, 102 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं और 373 रेड रिबन क्लब संचालित की जा रही हैं. साथ ही हेल्पलाइन 1097 के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
लखनऊ में दो एआरटी सेंटर: किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर स्थित एआरटी सेंटर की डॉ. नीतू ने बताया कि लखनऊ में दो एआरटी सेंटर हैं. इसमें एक केजीएमयू में और दूसरा डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में है. उन्होंने बताया कि केजीएमयू टर्शियरी केयर सेंटर भी है.
वर्तमान में यहां पर 5000 की संख्या में मरीज रजिस्टर्ड है. जेल में कैदियों के एड्स पीड़ित होने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जेल में तकरीबन 100 कर दी इससे पीड़ित हैं, जिन्हें डॉक्टर की टीम समय-समय पर जाकर हेल्थ चेकअप भी करती है और दवाएं भी एआरटी सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं.
प्रश्नों से आप भी जान सकते हैं HIV है या नहीं
- क्या आपने कभी एक से अधिक यौन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं?
- क्या आपने कभी नशीले पदार्थों का इंजेक्शन लगाने के लिए सुई और सिरिंज किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा की है?
- क्या आपने कभी पैसे, सामान, उपहार या किसी लाभ के बदले किसी के साथ यौन संबंध बनाए हैं?
- क्या आपके वर्तमान या पूर्व साथी ने ऊपर बताए गए तीन में से कोई भी गतिविधि की है?
- क्या आपका कभी कोई अस्थायी या नियमित यौन साथी पुरुष या ट्रांसजेंडर रहा है?
- क्या हाल के दिनों में आपको जननांगों पर घाव या छाले, असामान्य स्राव, खुजली या पेशाब करते समय दर्द अथवा जलन हुई है?
- क्या आपके यौन साथी को HIV या कोई यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) है, जिसके कारण उसे घाव, छाले, असामान्य स्राव, जननांगों में खुजली या पेशाब में दर्द अथवा जलन होती है?
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