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खाटूश्याम जन्मोत्सव पर रींगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे 1.60 लाख श्रद्धालु, इतनी हुई कमाई

रींगस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ ( ETV Bharat Sikar )

सीकर : बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से किए गए विशेष इंतजाम सफल रहे. रींगस रेलवे स्टेशन से दो दिनों में करीब 1 लाख 60 हजार यात्रियों ने सफर किया. इससे रेलवे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हुई. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने 14 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया. इन ट्रेनों ने अलग-अलग मार्गों पर कुल 40 फेरे लगाए.