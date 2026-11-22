खाटूश्याम जन्मोत्सव पर रींगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे 1.60 लाख श्रद्धालु, इतनी हुई कमाई
रींगस से रेवाड़ी, जयपुर, फुलेरा और दिल्ली की ओर 14 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया.
Published : November 22, 2026 at 1:14 PM IST
सीकर : बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से किए गए विशेष इंतजाम सफल रहे. रींगस रेलवे स्टेशन से दो दिनों में करीब 1 लाख 60 हजार यात्रियों ने सफर किया. इससे रेलवे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय हुई. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने 14 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया. इन ट्रेनों ने अलग-अलग मार्गों पर कुल 40 फेरे लगाए.
मेले में श्रद्धालुओं की आवक 19 नवंबर से ही शुरू हो गई थी. इसके मद्देनजर उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने रींगस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की. जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने जन्मोत्सव से पहले स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था. उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त यात्रीभार के अनुरूप इंतजाम करने के निर्देश दिए थे.
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चार प्रमुख मार्गों पर चलाईं स्पेशल ट्रेनें : जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रींगस से रेवाड़ी, जयपुर, फुलेरा और दिल्ली की ओर 14 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया. इससे यात्रियों को नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त रेल सेवाओं का विकल्प मिला. भीड़ के दबाव को कम करने और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में इन ट्रेनों की अहम भूमिका रही.
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टिकट के लिए लगाए तीन अतिरिक्त काउंटर : स्टेशन पर टिकट वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन अतिरिक्त टिकट काउंटर स्थापित किए गए. इसके अलावा 8 ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी उपलब्ध कराई गईं. प्लेटफॉर्म पर मोबाइल यूटीएस मशीनों के जरिए भी यात्रियों को टिकट दिए गए. इससे टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में लगने की परेशानी कम हुई.
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100 से अधिक आरपीएफ जवान रहे तैनात : उन्होंने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 100 से अधिक रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए. इसके साथ ही 40 अतिरिक्त वाणिज्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई. स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी गई. यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए 24 घंटे एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. मेला अधिकारी एवं मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ जगदीश कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा रेलवे की प्राथमिकता रही. अतिरिक्त ट्रेनों और बेहतर व्यवस्थाओं के चलते बड़ी संख्या में यात्रियों को आवागमन में राहत मिली.
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