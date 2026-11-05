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शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान: दीपावली से पहले 1 लाख 55 हजार किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज

कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है. दीपावली विशेष अभियान के तहत 4 नवंबर तक प्रदेशभर में 1 लाख 55 हजार 980 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज की गई है. 45 हजार 551 किलो से अधिक दूषित और अखाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है. प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया- जांच दलों ने 13 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक 3,587 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है. इस दौरान 3,112 विधिक और 1,983 सर्विलांस सहित कुल 5,095 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 237 कारोबारियों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.