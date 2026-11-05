शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान: दीपावली से पहले 1 लाख 55 हजार किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज
खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने कहा-स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा.
Published : November 5, 2026 at 7:13 PM IST
जयपुर: ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है. दीपावली विशेष अभियान के तहत 4 नवंबर तक प्रदेशभर में 1 लाख 55 हजार 980 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज की गई है. 45 हजार 551 किलो से अधिक दूषित और अखाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है. प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया- जांच दलों ने 13 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक 3,587 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है. इस दौरान 3,112 विधिक और 1,983 सर्विलांस सहित कुल 5,095 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले 237 कारोबारियों को सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.
जयपुर में 35 हजार किलो नकली घी जब्त: अभियान के दौरान जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 34,795 किलो नकली देशी घी जब्त किया गया. इसके अलावा कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 64,727 किलो संदिग्ध घी, तेल, पेय पदार्थ और मसाले सीज किए गए. साथ ही 527 किलो सामग्री नष्ट करवाई गई. जयपुर में डेयरी से 500 किलो घटिया गुणवत्ता का पनीर पकड़ा गया. झोटवाड़ा के कोल्ड स्टोरेज से 3,180 किलो खराब किशमिश नष्ट करवाई गई. वहीं सीतापुरा के कोल्ड स्टोरेज से 1,400 किलो बिना लेबल वाले सड़े-गले बादाम और 1,018 किलो काली मिर्च सीज की गई.
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श्रीगंगानगर में 20,655 लीटर संदिग्ध घी जब्त: श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 बड़े गोदामों पर कार्रवाई कर 20,655 लीटर संदिग्ध देशी घी जब्त किया. इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपए बताई गई है. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मौके से 3.50 लाख रुपए की बिक्री राशि और सप्लाई वाहन भी जब्त किया गया.
भीलवाड़ा और ब्यावर में भी बड़ी कार्रवाई: भीलवाड़ा में विभिन्न प्रतिष्ठानों और बसों से संदिग्ध मावा पकड़ने सहित कुल 12,630 किलो सामग्री सीज की गई. साथ ही 5,107 किलो सामग्री नष्ट करवाई गई. इसमें 4,500 किलो मसाले और 3,180 किलो खाद्य तेल भी शामिल हैं. वहीं, ब्यावर में दो प्रतिष्ठानों से 10,500 किलो सामग्री सीज की गई. इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 10,500 किलो सामग्री जब्त की गई और 565 किलो सामग्री नष्ट करवाई गई.
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घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी: अभियान में कार्रवाई के तहत 67,684 किलो घी सीज किया गया और 292 किलो नष्ट करवाया गया. इसी तरह 24,326 किलो खाद्य तेल सीज और 9,683 किलो नष्ट किया गया. पेय पदार्थों के 19,200 किलो उत्पाद सीज किए गए और 1,778 किलो नष्ट करवाए गए.
इसके अलावा मावा, पनीर एवं दुग्ध उत्पादों के 7,197 किलो से अधिक उत्पाद नष्ट करवाए गए. मिठाइयों के 6,215 किलो, मसालों के 1,375 किलो, ड्राई फ्रूट्स के 855 किलो और नमकीन के 1,765 किलो उत्पाद भी नष्ट करवाए गए. बीकानेर, अजमेर, डीग, अलवर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, कोटा, टोंक, जोधपुर, दौसा, खैरथल-तिजारा, बूंदी, फलोदी, भरतपुर, धौलपुर, सीकर और चूरू सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी खाद्य सुरक्षा टीमों ने कार्रवाई की.
नमूनों की जांच के बाद होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने कहा-प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा. संग्रहित सभी 5,095 नमूनों को जांच के लिए राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में भेजा गया है. जांच रिपोर्ट में खाद्य सामग्री असुरक्षित, अमानक या गलत लेबल वाली पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें आर्थिक दंड, लाइसेंस निरस्त करने और न्यायालय में परिवाद दायर करने जैसी कार्रवाई शामिल है.
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