मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े ब्लेड गैंग का आतंक, बैंक से निकलेते ही दिनदहाड़े 1.40 लाख उड़ाया

बैग को ब्लेड मारकर उड़ाए रकम : पीड़ित की पहचान उदय कुमार सिंह के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि वे शनिवार को अपनी सैलरी के रुपये निकालने के लिए पंकज मार्केट स्थित PNB शाखा पहुंचे थे, जहां से उन्होंने 1.40 लाख रुपये निकाले. इसके बाद बैंक से कुछ दूरी पर मेन रोड पर स्थित एक दुकान पर आवश्यक कागजात की फोटो कॉपी कराने चले गए. फोटो कॉपी के बाद जब उन्होंने अपना बैग खोला, तो कागजात सुरक्षित थे, लेकिन रुपये गायब थे.

दिनदहाड़े चोरों ने उड़ाए 1.40 लाख : चोरों ने इस काम को इतनी सफाई के साथ किया कि पीड़ित को करीब एक घंटे तक घटना की भनक नहीं लगी. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस को इस घटना में कोढ़ा गिरोह की संलिप्तता का शक है.

कोढ़ा गैंग की आशंका : पीड़ित के अनुसार, बैग के एक साइड हिस्से को ब्लेड से काटकर रुपये निकाल लिए गए थे. इसके बाद वे तुरंत बैंक पहुंचे और घटना की जानकारी दी. फिर नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई. उदय सिंह ने आशंका जताई है कि बदमाशों ने बैंक के अंदर ही उनकी रेकी की थी और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : इधर, नगर थाना पुलिस ने बताया कि बैंक से रुपये लेकर निकल रहे व्यक्ति के बैग को ब्लेड मारकर नकदी की चोरी की गई है. मामले की जांच की जा रही है. बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

जांच के लिए विशेष टीम गठित : दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पंकज मार्केट और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं आम लोगों ने बैंक से रुपये निकालने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है.

''उदय कुमार सिंह कथैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. पंकज मार्केट स्थिति पीएनबी बैंक आए थे. वहां से उन्होंने 1.40 लाख रुपए निकाले है. बैंक से रुपए निकालने के बाद वह जेरॉक्स करवाने गए, इस बीच उन्हें पता चला कि किसी ने उनके झोले से 1.40 लाख रुपए चोरी कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. घटना की सूचना मिलते पुलिस की एक विशेष टीम गठित किया गया है. सीसीटीवी फुटेज जांच की जा रही है.''- मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी

