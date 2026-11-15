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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बढ़ेंगे 1.23 लाख पद, विधायक के तारांकित प्रश्न के जवाब में हुआ खुलासा

शिक्षा विभाग ( ETV Bharat File Photo )

बीकानेर : राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की कमी दूर करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम की कवायद शुरू हुई है. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में स्वीकृत 3.92 लाख पदों की संख्या बढ़ाकर 5.15 लाख किए जाने की तैयारी की जा रही है. प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कुल 1,23,186 नए पदों का सृजन किया जाएगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू कर दी है.