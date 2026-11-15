प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बढ़ेंगे 1.23 लाख पद, विधायक के तारांकित प्रश्न के जवाब में हुआ खुलासा
शिक्षा विभाग ने स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा और नए पदों के सृजन की दिशा में कार्रवाई शुरू की है.
Published : November 15, 2026 at 10:22 PM IST
बीकानेर : राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की कमी दूर करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम की कवायद शुरू हुई है. प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में स्वीकृत 3.92 लाख पदों की संख्या बढ़ाकर 5.15 लाख किए जाने की तैयारी की जा रही है. प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कुल 1,23,186 नए पदों का सृजन किया जाएगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ानी शुरू कर दी है.
विधायक के सवाल के बाद हरकत : इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने वाले बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास की पहल भी महत्वपूर्ण रही. विधायक व्यास ने 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 3589 के माध्यम से शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति को लेकर सवाल उठाया था. उन्होंने विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप पदों की उपलब्धता और कार्मिकों की कमी से जुड़े विषय को विधानसभा के माध्यम से सरकार के सामने रखा था. अब इस प्रश्न के जवाब के बाद शिक्षा विभाग ने स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा और नए पदों के सृजन की दिशा में कार्रवाई शुरू की है.
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नए स्टाफिंग पैटर्न में जरूरतमंद स्कूलों को मिलेगी प्राथमिकता : शिक्षा विभाग की प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार नए स्टाफिंग पैटर्न में विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके तहत सबसे पहले उन सरकारी स्कूलों में पद सृजित किए जाएंगे, जहां वर्तमान में किसी पद की स्वीकृति नहीं है. इसके बाद ऐसे विद्यालयों में पदों की व्यवस्था की जाएगी, जहां विद्यार्थियों की संख्या और शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की कमी है. इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्मिकों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है. कई विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप पद स्वीकृत नहीं होने से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं. वहीं कुछ विद्यालयों में पद स्वीकृत होने के बावजूद रिक्तियां बनी हुई हैं. नए स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा से इस असंतुलन को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है.
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मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी बढ़ेंगे पद : प्रस्तावित 1,23,186 नए पदों में विभिन्न शिक्षक संवर्गों के साथ अन्य कार्मिकों के पद भी शामिल होंगे. इनमें मंत्रालयिक कर्मचारियों के सर्वाधिक 29,127 नए पद प्रस्तावित हैं. इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 24,979 पद बढ़ाए जाने की तैयारी है. इससे सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य के साथ कार्यालयी और अन्य व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलने की संभावना है. माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 3.92 लाख से बढ़ाकर 5.15 लाख किए जाने का प्रस्ताव लागू होने पर प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इससे विद्यालयों में कार्मिकों की उपलब्धता बेहतर होगी और लंबे समय से रिक्त पदों की समस्या का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी.
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आगामी भर्तियों के लिए भी खुल सकता है रास्ता : नए पदों के सृजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे भविष्य में शिक्षक एवं अन्य कार्मिकों की नई भर्तियों के अवसर बढ़ सकते हैं. स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा के बाद पदों की वास्तविक आवश्यकता निर्धारित होने पर विभाग आगामी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में भी आगे बढ़ सकेगा. हालांकि नए पदों का सृजन और उन पर भर्ती की प्रक्रिया अलग-अलग विभागीय एवं प्रशासनिक चरणों के माध्यम से पूरी होगी. विधायक जेठानंद व्यास द्वारा विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया गया यह मुद्दा अब विभागीय कार्रवाई के स्तर तक पहुंच गया है. प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पदों की संख्या बढ़ाने की प्रस्तावित पहल को शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कार्मिकों की कमी दूर करने और भविष्य में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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