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बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक लग्जरी कार से 1.17 लाख रुपए बरामद, जांच के लिए बुलाई गई इनकम टैक्स की टीम

पटना : बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजधानी पटना में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पीरबहोर थाना पुलिस को एक अहम सफलता मिली है. देर रात चेकिंग के दौरान एक लग्जरी फॉर्च्यूनर वाहन से 1 लाख 17 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. नकदी मिलने के बाद पुलिस ने वाहन सवार गौरव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मामले की सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को भी दे दी गई है.

लग्जरी कार से 1.17 लाख बरामद : जानकारी के अनुसार, पीरबहोर थाना क्षेत्र के भंवर पोखर स्थित पार्क के समीप पुलिस द्वारा चुनाव के मद्देनजर नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर वाहन वहां से गुजर रहा था. पुलिस ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी के आगे बने बॉक्स में एक बैग रखा मिला, जिसमें नकद रुपये छिपाकर रखे गए थे.

बांकीपुर उपचुनाव में खपाने का अंदेशा : पुलिस ने जब बैग में रखी नकदी की गिनती कराई तो उसमें कुल 1 लाख 17 हजार रुपये पाए गए. इसके बाद वाहन चालक और उसमें मौजूद गौरव सिंह से नकदी के संबंध में पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार, गौरव सिंह नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. बताया जाता है कि गौरव सिंह रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं.

कैश के स्रोत को तलाश रही पुलिस : नकदी के स्रोत और उसके उपयोग को लेकर पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. बरामद राशि को तत्काल जब्त कर लिया गया है. साथ ही आयकर विभाग को भी मामले की सूचना भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद रुपये कहां से लाए गए थे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था.