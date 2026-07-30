ETV Bharat / state

बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक लग्जरी कार से 1.17 लाख रुपए बरामद, जांच के लिए बुलाई गई इनकम टैक्स की टीम

बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स की कार से 1.17 लाख रुपए बरामद हुए. पुलिस की जांच जारी है-

लग्जरी कार से 1.17 लाख बरामद
लग्जरी कार से 1.17 लाख कैश बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजधानी पटना में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पीरबहोर थाना पुलिस को एक अहम सफलता मिली है. देर रात चेकिंग के दौरान एक लग्जरी फॉर्च्यूनर वाहन से 1 लाख 17 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. नकदी मिलने के बाद पुलिस ने वाहन सवार गौरव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मामले की सूचना आयकर विभाग के अधिकारियों को भी दे दी गई है.

लग्जरी कार से 1.17 लाख बरामद : जानकारी के अनुसार, पीरबहोर थाना क्षेत्र के भंवर पोखर स्थित पार्क के समीप पुलिस द्वारा चुनाव के मद्देनजर नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर वाहन वहां से गुजर रहा था. पुलिस ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान गाड़ी के आगे बने बॉक्स में एक बैग रखा मिला, जिसमें नकद रुपये छिपाकर रखे गए थे.

बांकीपुर उपचुनाव में खपाने का अंदेशा : पुलिस ने जब बैग में रखी नकदी की गिनती कराई तो उसमें कुल 1 लाख 17 हजार रुपये पाए गए. इसके बाद वाहन चालक और उसमें मौजूद गौरव सिंह से नकदी के संबंध में पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार, गौरव सिंह नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. बताया जाता है कि गौरव सिंह रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं.

कैश के स्रोत को तलाश रही पुलिस : नकदी के स्रोत और उसके उपयोग को लेकर पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. बरामद राशि को तत्काल जब्त कर लिया गया है. साथ ही आयकर विभाग को भी मामले की सूचना भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद रुपये कहां से लाए गए थे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था.

क्या कह रही पुलिस? : पीरबहोर थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि बरामद नकदी के संबंध में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ जारी है. साथ ही अन्य एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

"वाहन तलाशी के दौरान भंवर पोखर स्थित पार्क के पास पुलिस को फॉर्चुनर कार से 1.17 लाख रुपए कैश मिले हैं. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपी व्यक्ति से कैश के सोर्स के बारे में पता लगाया जा रहा है. अन्य एजेंसियों को सूचना दी गई है. जांच पूरी होने तक वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी."- राजकुमार, थाना प्रभारी, पीरबहोर थाना

आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए राजधानी पटना में पुलिस लगातार सघन वाहन जांच अभियान चला रही है. संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब और अन्य संदिग्ध सामग्री की आवाजाही रोकने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BANKIPUR BY ELECTION
1 LAKH 17 THOUSAND SEIZED
बांकीपुर उपचुनाव
वोटिंग से पहले 1 लाख 17 हजार बरामद
BANKIPUR BY POLLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.