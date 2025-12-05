ETV Bharat / state

सिलिकोसिस: धूल बन रही मजदूरों की काल, पत्थर बन जाता है फेफड़ा, बचाव ही एकमात्र इलाज

फेफड़े कैसे बन जाते हैं पत्थर जैसे?: डॉ. दीक्षित बताते हैं कि स्वस्थ फेफड़े स्पंज की तरह होते हैं. सांस लेते समय फूलते हैं और छोड़ते समय सिकुड़ते हैं, लेकिन सिलिकोसिस के मरीजों के फेफड़े धीरे-धीरे इतने सख्त हो जाते हैं कि सांस लेना भी दर्द बन जाता है. कई बार तो खांसते समय मुंह से छोटे-छोटे पत्थर के कण तक निकलने लगते हैं. मरीज को सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि वह बिस्तर से उठ भी उठ नहीं पाता.

सदियों पुरानी यह बीमारी: अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉ. रमाकांत दीक्षित बताते हैं कि यह बीमारी कोई नई नहीं है. सदियों से यह मजदूरों की जान लेती आ रही है. 1500 ईसा पूर्व मिस्र की ममियों में इसके निशान मिले हैं. प्राचीन यूनान के चिकित्सकों ने खदान मजदूरों में इस बीमारी का अध्ययन किया था. कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में और महाभारत में भी इसका जिक्र है. भारत में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे सिलिकोसिस कहते हैं.

कैसे होती है सिलिकोसिस?: सिलिकोसिस तब होती है जब सिलिका नामक बहुत बारीक धूल के कण सांस के साथ फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और वहां जमा होकर फेफड़ों की कोमल झिल्लियों को नष्ट कर देते हैं. समय के साथ फेफड़े स्पंज जैसे न रहकर पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं. सांस लेना मुश्किल होता जाता है और अंत में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाती है. ज्यादातर मरीज खदानों, स्टोन क्रशर, पत्थर की पाउडर मिलों, सीमेंट फैक्ट्री, कांच-सिरेमिक उद्योग में काम करने वाले गरीब मजदूर ही होते हैं, जो रोजी-रोटी के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

अजमेर: पत्थर की चमक के पीछे छिपी है हजारों मजदूरों की जिंदगी को निगलने वाली एक खामोश बीमारी सिलिकोसिस. यह फेफड़ों की ऐसी जानलेवा बीमारी है, जिसका कोई स्थायी इलाज आज तक नहीं मिला. एक बार फेफड़े पत्थर जैसे सख्त हो जाएं तो उन्हें वापस लचीला बनाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए डॉक्टर बार-बार एक ही बात दोहराते हैं, "इस बीमारी में बचाव ही एकमात्र उपचार है."

किन उम्र में आते हैं मरीज?: इस बीमारी के मरीजों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मरीज 30 से 35 साल की उम्र में ही इसकी चपेट में आ जाते हैं, यानी जिस उम्र में इंसान अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत दौर जीता है, उसी उम्र में वह मौत के मुंह में चला जाता है. फेफड़ों के कमजोर होने से टीबी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. खांसी में खून आने लगता है, बुखार रहने लगता है, वजन तेजी से गिरता है. साल 2022 में डॉ. दीक्षित के निर्देशन में हुए एक अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सिलिकोसिस से सिर्फ फेफड़े ही नहीं, किडनी भी बुरी तरह प्रभावित होती है. कुछ मरीजों को पेट का कैंसर तक हो जाता है.

इलाज नामुमकिन, सिर्फ ट्रांसप्लांट उपाय: इलाज की बात करें तो डॉक्टर साफ कहते हैं, कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती. आखिरी स्टेज में सिर्फ फेफड़ा प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो कई करोड़ रुपये तक खर्च वाला और उसके बाद जिंदगी भर महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं. ज्यादातर मजदूर परिवार इसे सपने में भी नहीं सोच सकते, इसलिए बचाव ही एकमात्र रास्ता है.

सिलिकोसिस के मरीज के लक्षण और बचाव (ETV Bharat GFX)

ऐसे करें बचाव: डॉ. रमाकांत दीक्षित ने बताया कि बचाव के लिए कुछ आसान उपाय हैं. काम करते समय अच्छी क्वालिटी का N95 या उससे बेहतर मास्क जरूर पहनें, जहां ड्रिलिंग हो रही हो वहां पानी डालकर गीली ड्रिलिंग करें ताकि धूल न उड़े. धूल वाली जगह को ढककर या बंद करके काम करें. अगर शुरुआती लक्षण दिखाई दें, जैसे सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना या लगातार खांसी, तो तुरंत नौकरी बदल लें, जितनी देर इस धूल भरे माहौल में रहेंगे, फेफड़े उतनी जल्दी खराब होंगे.

सरकार की मदद: सरकार ने भी सिलिकोसिस पीड़ितों की मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं. राजस्थान में सिलिकोसिस पोर्टल और न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड काम कर रहा है. पंजीकरण के बाद प्रमाणित मरीज को 3 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता, मृत्यु के बाद परिवार को 2 लाख रुपये, हर महीने 1500 रुपये पेंशन, दाह-संस्कार के लिए 10 हजार रुपये और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. अभी राजस्थान में 1 लाख 17 हजार से ज्यादा मरीज पंजीकृत हैं, जिनमें से 5,681 की पहले ही मौत हो चुकी है. सबसे ज्यादा मरीज जोधपुर, धौलपुर, दौसा, नागौर और करौली इलाकों में हैं.

सिलिकोसिस मरीज का एक्सरे देखते डॉ. (ETV Bharat AJmer)

डॉ. रमाकांत दीक्षित का आखिरी संदेश बहुत साफ है, वो कहते हैं "धूल में काम करने वाले हर मजदूर को याद रखना चाहिए कि जान से बढ़कर कुछ नहीं. एक छोटा सा मास्क और थोड़ी सी सावधानी पूरी जिंदगी बचा सकती है, अगर सांस फूलने या खांसी शुरू हो तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं और जरूरत पड़े तो नौकरी बदल लें, क्योंकि एक बार फेफड़े पत्थर बन गए तो उन्हें वापस स्पंज नहीं बनाया जा सकता."

