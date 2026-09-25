कश्मीरी गेट यमुना बाजार में ई-रिक्शा सवारों पर जानलेवा हमला, एक यात्री की मौत, दो घायल
गुरुवार शाम 7:30 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक ई-रिक्शा को रोका और उसमें बैठे लोगों पर किया हमला
Published : September 25, 2026 at 7:05 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तरी जिला अंतर्गत कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे यमुना बाजार के पास बदमाशों ने एक ई-रिक्शा को रोककर उसमें सवार यात्रियों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस वारदात में तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम को कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को यमुना बाजार के पास चाकूबाजी की घटना की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और उत्तरी जिले की ऑपरेशन टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने पाया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से एक ई-रिक्शा को रास्ते में रोक लिया और उस पर सवार यात्रियों को निशाना बनाया. हमले में घायल हुए तीनों यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया. हालांकि, गंभीर चोटों के चलते एक यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो घायलों का इलाज अभी भी जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.
#WATCH | Delhi | On 24 September 2026, at around 7:30 PM, Police Station Kashmere Gate received information about a stabbing incident near the Yamuna Bazaar. On reaching the spot, police found that a group of miscreants had waylaid an e-rickshaw and attacked its passengers,… pic.twitter.com/EhcePi3L6i— ANI (@ANI) September 24, 2026
पुलिस की जांच और घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई हैं. क्राइम सीन से पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कुछ अहम और महत्वपूर्ण सुराग बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ सुराग हाथ लगे हैं जिनके आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
उत्तरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मामले का जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों के आने-जाने के रूट का पता चल सके। शुरुआती तौर पर रंजिश, लूटपाट या आपसी विवाद जैसे तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले इन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
"24 सितंबर 2026 को शाम करीब 7:30 बजे, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को यमुना बाज़ार के पास चाकू मारने की घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुँचने पर पता चला कि बदमाशों के एक गिरोह ने ई-रिक्शा को रोका और उसमें सवार यात्रियों पर हमला कर दिया, जिससे तीन लोग घायल हो गए. घायलों में से एक यात्री की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन टीम ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाए हैं और वे इस मामले को जल्द सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं."
---कश्मीरी गेट पुलिस
बताया जा रहा है कि यमुना बाजार के पास बदमाशों ने ई-रिक्शा रोककर उसमें सवार यात्रियों से लूटपाट की कोशिश की. विरोध करने पर बदमाशों ने ई-रिक्शा चालक और दो यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया. शाम साढ़े सात बजे सरेआम हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है साथ ही दिल्ली पुलिस को कड़ी चुनौती दी है
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