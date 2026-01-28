ETV Bharat / state

1 किलो गोल्ड लूटकांड में बड़ा खुलासा : RO प्लांट से कटवाकर इतना सोना साथ ले गए थे रेल थानाध्यक्ष

बिहार में सोना लूटकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गिरफ्तार किया है, जिसने कई राज से पर्दा हटाया है.

GOLD ROBBERY IN BIHAR
बिहार में 1 किलो सोना लूटकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 28, 2026 at 1:42 PM IST

5 Min Read
गया: बिहार के गया रेल थाना अंतर्गत मानपुर जंक्शन के समीप हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में एक किलो सोना (1.44 करोड़ रुपये) लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार सोना लूट कांड में अब एक स्वर्ण व्यवसायी मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में उसने बताया है कि तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को 98 ग्राम सोना हिस्सा में दिया गया था. वहीं, गया के चाकन्द में एएसएम आरओ प्लांट में सोने की कटाई हुई थी.

सोना लूटकांड में बड़ा खुलासा: पटना मुख्यालय के रेल डीएसपी भास्कर रंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रेल पुलिस की जांच जैसे-जैसे बढ़ी, वैसे-वैसे कई और तथ्य सामने आते गए. प्रेस वार्ता कर पटना रेल मुख्यालय के डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया कि इस कांड में स्वर्ण आभूषण कारोबारी मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तारी के बाद सामने आया, कि लूटे गए सोना को गया के चाकन्द में परवेज आलम के आरओ प्लांट पर काटा गया था.

सोना लूटकांड में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

"1500 में परवेज के प्लांट पर कारीगर बिनोद ने सोना की कटाई की थी. गिरफ्तार मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू गया में गोल्ड हाउस नाम का स्वर्ण आभूषण दुकान चलाता है. अप्राथमिकी अभियुक्त मोहित गया सर्राफा बाजार का रहने वाला है. कांड के अनुसार अनुसंधान में यह भी सामने आया है, कि तत्कालीन गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने ही मोहित अग्रवाल को अपने आवास पर बुलाया था, जहां परवेज आलम पहले से ही मौजूद था."- भास्कर रंजन, डीएसपी, पटना रेल मुख्यालय

पूर्व रेल थानाध्यक्ष से खरीदा था 98 ग्राम सोना: पूछताछ में मोहित अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया है, कि तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा 98 ग्राम सोना उसे बेचा गया, जिसका बाजार मूल्य 11 लाख 28 हजार भुगतान किया गया. मोहित अग्रवाल के बयान से स्पष्ट हो रहा है, कि 98 ग्राम सोना रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को हिस्से में मिला था. वहीं, रेल पुलिस की कार्रवाई में मोहित अग्रवाल के घर से 41.75 ग्राम लूट का सोना बरामद किया गया है.

गिरफ्तारी के लिए छापा जारी: शेष बताया जा रहा है, कि मोहित अग्रवाल ने आभूषण तैयार करके ग्राहकों को बेच दिया. कांड में संलिप्त अन्य फरार की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है. वहीं, लूटे गए सोना की बरामदगी की भी कार्रवाई चल रही है. अब तक रेल थानाध्यक्ष गया राजेश कुमार सिंह, मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, रेल थाना के चार सिपाही के अलावे परवेज आलम और गया रेल थाना के पूर्व वाहन चालक सीताराम की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है.

GOLD ROBBERY IN BIHAR
आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह (ETV Bharat)

21 नवंबर को हुआ था सोना लूट कांड : इस कांड में गया के स्वर्ण आभूषण कारोबारी मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद परत दर परत सारे मामले सामने आ गए हैं. पटना रेल मुख्यालय के डीएसपी भास्कर रंजन ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी. बीते 21 नवंबर 2025 को गया रेल थाना अंतर्गत हावड़ा- जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सोना लूट कांड का मामला सामने आया था.

थानेदार ही निकला था मास्टरमाइंड: इस ट्रेन में सफर कर रहे स्वर्ण व्यवसाई मनोज सोनी का कूरियर धनंजय शाश्वत सोना लेकर जयपुर जा रहा था. इस बीच गया रेल पुलिस का सोना लूट का कारनामा सामने आया था. इस कांड में रेल थाना के चार सिपाही, आरओ प्लांट का संचालक परवेज आलम और रेल थाना के पूर्व वाहन चालक सीताराम की संलिप्तता है. फिलहाल सभी फरार हैं. पटना रेल मुख्यालय के डीएसपी भास्कर रंजन के अनुसार इस मामले में पूरा खुलासा हो गया है. अग्रतर कार्रवाई जारी है.

GOLD ROBBERY IN BIHAR
गया जंक्शन (ETV Bharat)

सोना लूट के मामले में 29 नवंबर को रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्हीं की मुख्य भूमिका सोना लूटकांड में सामने आई. थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया गया है. अब एक स्वर्ण कारोबारी मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है.

रेल थानाध्यक्ष समेत 4 सस्पेंड: इसके बाद अनुसंधान आगे बढ़ा तो गया रेल थाना की पोल परत दर परत खुलती चली गई. संलिप्तता सामने आने के बाद तत्कालीन गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह समेत फरार चार सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया था. सोना लूट कांड में अप्रत्याशित खुलासे के बाद 30 दिसंबर को रेल पुलिस अधीक्षक पटना ने एसआईटी का गठन किया गया.

स्वर्ण व्यवसायी मोहित अग्रवाल गिरफ्तार: फिर साक्ष्यों के आधार पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई. वहीं, अब इस मामले में गठित एसआईटी ने गया के स्वर्ण आभूषण कारोबारी मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, सोना लूट कांड में संलिप्त रेल पुलिस के चार सिपाही अब भी फरार हैं.

