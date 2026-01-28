ETV Bharat / state

1 किलो गोल्ड लूटकांड में बड़ा खुलासा : RO प्लांट से कटवाकर इतना सोना साथ ले गए थे रेल थानाध्यक्ष

गया: बिहार के गया रेल थाना अंतर्गत मानपुर जंक्शन के समीप हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस में एक किलो सोना (1.44 करोड़ रुपये) लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार सोना लूट कांड में अब एक स्वर्ण व्यवसायी मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में उसने बताया है कि तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को 98 ग्राम सोना हिस्सा में दिया गया था. वहीं, गया के चाकन्द में एएसएम आरओ प्लांट में सोने की कटाई हुई थी.

सोना लूटकांड में बड़ा खुलासा: पटना मुख्यालय के रेल डीएसपी भास्कर रंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रेल पुलिस की जांच जैसे-जैसे बढ़ी, वैसे-वैसे कई और तथ्य सामने आते गए. प्रेस वार्ता कर पटना रेल मुख्यालय के डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया कि इस कांड में स्वर्ण आभूषण कारोबारी मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तारी के बाद सामने आया, कि लूटे गए सोना को गया के चाकन्द में परवेज आलम के आरओ प्लांट पर काटा गया था.

सोना लूटकांड में बड़ा खुलासा (ETV Bharat)

"1500 में परवेज के प्लांट पर कारीगर बिनोद ने सोना की कटाई की थी. गिरफ्तार मोहित अग्रवाल उर्फ गोलू गया में गोल्ड हाउस नाम का स्वर्ण आभूषण दुकान चलाता है. अप्राथमिकी अभियुक्त मोहित गया सर्राफा बाजार का रहने वाला है. कांड के अनुसार अनुसंधान में यह भी सामने आया है, कि तत्कालीन गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने ही मोहित अग्रवाल को अपने आवास पर बुलाया था, जहां परवेज आलम पहले से ही मौजूद था."- भास्कर रंजन, डीएसपी, पटना रेल मुख्यालय

पूर्व रेल थानाध्यक्ष से खरीदा था 98 ग्राम सोना: पूछताछ में मोहित अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया है, कि तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा 98 ग्राम सोना उसे बेचा गया, जिसका बाजार मूल्य 11 लाख 28 हजार भुगतान किया गया. मोहित अग्रवाल के बयान से स्पष्ट हो रहा है, कि 98 ग्राम सोना रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को हिस्से में मिला था. वहीं, रेल पुलिस की कार्रवाई में मोहित अग्रवाल के घर से 41.75 ग्राम लूट का सोना बरामद किया गया है.

गिरफ्तारी के लिए छापा जारी: शेष बताया जा रहा है, कि मोहित अग्रवाल ने आभूषण तैयार करके ग्राहकों को बेच दिया. कांड में संलिप्त अन्य फरार की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है. वहीं, लूटे गए सोना की बरामदगी की भी कार्रवाई चल रही है. अब तक रेल थानाध्यक्ष गया राजेश कुमार सिंह, मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, रेल थाना के चार सिपाही के अलावे परवेज आलम और गया रेल थाना के पूर्व वाहन चालक सीताराम की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है.