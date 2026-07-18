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​डीग में हादसा: सैप्टिक टैंक की जहरीली गैस से छात्रा की मौत, बचाने उतरीं 12 छात्राएं और एक युवक अचेत

जहरीली गैस से छात्रा की मौत ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

भरतपुर/डीग : डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मील का मदरसा में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया . मदरसा परिसर के सैप्टिक टैंक में भरी जहरीली गैस ने 17 वर्षीय छात्रा की जान ले ली, जबकि 12 छात्राएं और एक युवक अचेत हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब टैंक में उतरी छात्राओं को बचाने के लिए अन्य छात्राएं भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के एक-एक कर अंदर उतरती चली गईं और जहरीली गैस की चपेट में आ गईं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने कहा कि छात्राओं से इस तरह का अत्यधिक जोखिम भरा और असुरक्षित कार्य करवाना बेहद गंभीर लापरवाही का प्रमाण है. प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत होता है. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रहा है. इसे भी पढ़ें: सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदते समय मिट्टी धंसी, 4 मजदूर दबे, 3 को सुरक्षित निकाला, 1 की मौत जानकारी के अनुसार मदरसा परिसर में स्थित सैप्टिक टैंक की एक पट्टी कुछ दिन पहले टूट गई थी. इसके बाद टैंक की अधिकांश सफाई मशीनों से करा दी गई थी, लेकिन अंदर एक हिस्से में थोड़ा मलबा रह गया था. शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे कुछ छात्राओं ने शेष मलबा हटाने की बात कहकर स्वयं टैंक में उतरना शुरू किया. टैंक के भीतर जहरीली गैस भरी होने के कारण पहली छात्राएं कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर गईं.