डीग में हादसा: सैप्टिक टैंक की जहरीली गैस से छात्रा की मौत, बचाने उतरीं 12 छात्राएं और एक युवक अचेत
डीग के मील मदरसा में सैप्टिक टैंक की जहरीली गैस से एक छात्रा की मौत हो गई.
Published : July 18, 2026 at 9:49 AM IST
भरतपुर/डीग : डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र स्थित मील का मदरसा में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया . मदरसा परिसर के सैप्टिक टैंक में भरी जहरीली गैस ने 17 वर्षीय छात्रा की जान ले ली, जबकि 12 छात्राएं और एक युवक अचेत हो गए. हादसा उस समय हुआ, जब टैंक में उतरी छात्राओं को बचाने के लिए अन्य छात्राएं भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के एक-एक कर अंदर उतरती चली गईं और जहरीली गैस की चपेट में आ गईं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने कहा कि छात्राओं से इस तरह का अत्यधिक जोखिम भरा और असुरक्षित कार्य करवाना बेहद गंभीर लापरवाही का प्रमाण है. प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत होता है. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रहा है.
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जानकारी के अनुसार मदरसा परिसर में स्थित सैप्टिक टैंक की एक पट्टी कुछ दिन पहले टूट गई थी. इसके बाद टैंक की अधिकांश सफाई मशीनों से करा दी गई थी, लेकिन अंदर एक हिस्से में थोड़ा मलबा रह गया था. शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे कुछ छात्राओं ने शेष मलबा हटाने की बात कहकर स्वयं टैंक में उतरना शुरू किया. टैंक के भीतर जहरीली गैस भरी होने के कारण पहली छात्राएं कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर गईं.
अंदर छात्राओं को अचेत होता देखकर अन्य छात्राएं उन्हें बचाने के लिए बिना किसी सुरक्षा उपकरण के एक-एक कर टैंक में उतरती चली गईं. लेकिन जहरीली गैस के प्रभाव से वे भी बेहोश हो गईं. इसी दौरान उत्तर प्रदेश निवासी तारिफ पुत्र महबूब भी छात्राओं को बचाने के लिए टैंक में उतरा, लेकिन वह भी गैस की चपेट में आकर अचेत हो गया. देखते ही देखते पूरा परिसर अफरा-तफरी में बदल गया.
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हरियाणा की छात्रा की मौत : हादसे में हरियाणा के सांगरस गांव निवासी 17 वर्षीय रोहिल पुत्री अब्दुल रहीम की मौत हो गई. वहीं 12 छात्राओं और एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. पहले दस घायलों का स्थानीय स्तर पर उपचार किया गया, जबकि तीन छात्राओं को सीधे अलवर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
मौलवी बोले- मशीनों से हो चुकी थी अधिकांश सफाई : मदरसा के मौलवी अरशद ने बताया कि सैप्टिक टैंक की अधिकांश सफाई पहले ही मशीनों से कराई जा चुकी थी. केवल थोड़ा मलबा बचा था, जिसे हटाने के दौरान यह हादसा हो गया. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि छात्राओं को टैंक में उतरने की अनुमति किसने दी और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे.