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मथुरा में मुड़िया मेला का समापन, 1.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने की 21 किमी की गोवर्धन परिक्रमा

गोवर्धन में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन गुरु पूर्णिमा का पर्व विशेष आयोजन के तौर पर माना जाता है. गुरु पूर्णिमा राजकीय मुड़िया मेला के नाम से प्रसिद्ध है. देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं.

मथुरा : गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेला का समापन सकुशल संपन्न हो गया. प्रशासनिक अनुमान के अनुसार, सात दिन में करीब एक करोड़ 75 लाख श्रद्धालु 21 किमी की गोवर्धन परिक्रमा करने पहुंचे. देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं के जयकारों से गिरिराज जी की तलहटी गूंज उठी.

गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 22 जोन, 64 सेक्टर में विभाजित किया गया था. 5000 से अधिक पुलिस बल, पीएसी की कंपनी, एसडीआरएफ, यातायात पुलिस कर्मी, 200 से अधिक सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे, वॉच टावर लगाए गए थे. 50 से अधिक मेला विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया था.

2025 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन में डेढ़ करोड़ श्रद्धालु परिक्रमा देने के लिए पहुंचे थे और अधिक मास के महीने में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगातार परिक्रमा लगाई. एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया, ब्रजभूमि में 2026 गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया. पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी.

खोया पाया केंद्र, वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग और कंट्रोल रूम स्थापित करके मेला क्षेत्र की निगरानी की गई. 23 जुलाई से राजकीय मुड़िया मेला प्रारंभ हुआ और 30 जुलाई को मेले का समापन हुआ. मेले में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचे. कुल एक करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई है.

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