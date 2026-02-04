ETV Bharat / state

यूपी में बालिकाओं को लगेगा HPV का टीका, तीन लाख वैक्सीनेशन डोज के लिये MOU

जनभवन में बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

जनभवन में समारोह का आयोजन
जनभवन में समारोह का आयोजन (Photo credit: Jan Bhavan Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 6:30 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : आकांक्षी जिलों में रहने वाली उत्तर प्रदेश की करीब डेढ़ लाख बालिकाओं को ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) का टीका मुफ्त लगाया जाएगा. विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस संबंध में जनभवन में समारोह का आयोजन किया गया.




जनभवन के मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. यह एमओयू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे और जन भवन, उत्तर प्रदेश के बीच हुआ. जिसके तहत प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र में निवासरत 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को निशुल्क ह्यूमन पेपिलोमावायरस टीकाकरण किया जाएगा.






एमओयू पर जन भवन की ओर से विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम बोबडे और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कर्नल संदीप कौशल ने हस्ताक्षर किए. इस समझौते के अंतर्गत कुल तीन लाख डोज वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. जिससे इन जिलों में लगभग डेढ़ लाख बालिकाओं को लाभ मिलेगा.





जन भवन में जनपद बहराइच के एक आवासीय स्कूल की 25 बालिकाओं को टीका लगाकर की गई. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर कहा कि नौ से 14 वर्ष की बालिकाओं का समय पर एचपीवी टीकाकरण भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा. उन्होंने जोर दिया कि कैंसर का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, इसलिए वैक्सीन निर्माण और निःशुल्क टीकाकरण जैसे प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं जनहितकारी हैं.





राज्यपाल ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की पहल सर्वप्रथम जनभवन से शुरू हुई थी, जहां बालिकाओं का टीकाकरण कराया गया और अब इसे प्रदेश स्तर पर विस्तारित किया जा रहा है. अब तक प्रदेश में 40 हजार से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण दिया जा चुका है.

उन्होंने बालिकाओं को सशक्त, स्वस्थ और मानसिक रूप से प्रफुल्लित रहने का संदेश दिया. संतुलित एवं पौष्टिक आहार अपनाने पर बल देते हुए मिलेट्स, सब्जियों और दालों के अधिक सेवन की सलाह दी. उन्होंने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने, शिक्षकों द्वारा स्वयं भोजन जांचने और ग्रहण करने की आवश्यकता बताई. राज्यपाल ने बालिकाओं को शिक्षा के प्रति निरंतर प्रयासरत रहने और आगे बढ़ने का संकल्प भी दिलाया.

यह भी पढ़ें : सर्वाइकल कैंसर का टीका पुरुषों के लिए कितना फायदेमंद, जानिए वैक्सीन से जुड़ी खास जानकारी

यह भी पढ़ें : एचपीवी वायरस का अटैक; 1000 में से 20 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की शिकार, बचाव के लिए अपनाएं ये तरीका

Last Updated : February 4, 2026 at 6:40 PM IST

TAGGED:

GOVERNOR ANANDIBEN PATEL
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
WORLD CANCER DAY 2026
ह्यूमन पेपिलोमावायरस
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.