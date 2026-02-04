यूपी में बालिकाओं को लगेगा HPV का टीका, तीन लाख वैक्सीनेशन डोज के लिये MOU
जनभवन में बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.
लखनऊ : आकांक्षी जिलों में रहने वाली उत्तर प्रदेश की करीब डेढ़ लाख बालिकाओं को ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) का टीका मुफ्त लगाया जाएगा. विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस संबंध में जनभवन में समारोह का आयोजन किया गया.
विश्व कैंसर दिवस पर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा व गरिमामयी उपस्थिति में जन भवन में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे एवं जन भवन के मध्य, उत्तर प्रदेश के 08 आकांक्षी जिलों में 03 लाख नि:शुल्क एचपीवी टीकाकरण डोज हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। pic.twitter.com/Z64VTwfK9p— Governor of Uttar Pradesh (@GovernorofUp) February 4, 2026
जनभवन के मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. यह एमओयू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे और जन भवन, उत्तर प्रदेश के बीच हुआ. जिसके तहत प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र में निवासरत 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को निशुल्क ह्यूमन पेपिलोमावायरस टीकाकरण किया जाएगा.
एमओयू पर जन भवन की ओर से विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम बोबडे और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कर्नल संदीप कौशल ने हस्ताक्षर किए. इस समझौते के अंतर्गत कुल तीन लाख डोज वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. जिससे इन जिलों में लगभग डेढ़ लाख बालिकाओं को लाभ मिलेगा.
जन भवन में जनपद बहराइच के एक आवासीय स्कूल की 25 बालिकाओं को टीका लगाकर की गई. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर कहा कि नौ से 14 वर्ष की बालिकाओं का समय पर एचपीवी टीकाकरण भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा. उन्होंने जोर दिया कि कैंसर का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, इसलिए वैक्सीन निर्माण और निःशुल्क टीकाकरण जैसे प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं जनहितकारी हैं.
राज्यपाल ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की पहल सर्वप्रथम जनभवन से शुरू हुई थी, जहां बालिकाओं का टीकाकरण कराया गया और अब इसे प्रदेश स्तर पर विस्तारित किया जा रहा है. अब तक प्रदेश में 40 हजार से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण दिया जा चुका है.
उन्होंने बालिकाओं को सशक्त, स्वस्थ और मानसिक रूप से प्रफुल्लित रहने का संदेश दिया. संतुलित एवं पौष्टिक आहार अपनाने पर बल देते हुए मिलेट्स, सब्जियों और दालों के अधिक सेवन की सलाह दी. उन्होंने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने, शिक्षकों द्वारा स्वयं भोजन जांचने और ग्रहण करने की आवश्यकता बताई. राज्यपाल ने बालिकाओं को शिक्षा के प्रति निरंतर प्रयासरत रहने और आगे बढ़ने का संकल्प भी दिलाया.
