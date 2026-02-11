रेट बढ़ने के साइड इफेक्ट, दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश चोरी
शिवपुरी के इंदार क्षेत्र में किसान और शिक्षक के घर करोड़ों की चोरी, चोरों की सरगर्मी से तलाश जारी.
Published : February 11, 2026 at 5:17 PM IST
शिवपुरी : दुनियाभर में सोने व चांदी की रिकॉर्ड कीमतें बढ़ने के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं. मध्य प्रदेश में सोने व चांदी चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं. ताजा मामला शिवपुरी से सामने आया है जहां चोरों ने दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश की चोरी की है. अकेले सोने की ही कीमत दो करोड़ रु से ज्यादा मानी जा रही है.
अज्ञात चोरों ने एक किसान और टीचर के घर को बनाया निशाना
शिवपुरी के ग्राम इंदार में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने गांव के दो घरों पर धावा बोला और सोने-चांदी के जेवरों सहित लाखों रुपये की नगदी भी पार कर दी. इंदार पुलिस के मुताबिक, 10-11 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने इंदार निवासी किसान चंद्रप्रकाश रघुवंशी व शिक्षक रामवीर सिंह रघुवंशी के घर को निशाना बनाया. दोनों घरों से कुल 1 किलो 450 ग्राम सोना, दो किलो चांदी व 20 लाख रु नगद की चोरी हुई है.
परिवार के साथ शादी में गए थे रामवीर
शिक्षक रामवीर सिंह रघुवंशी के घर पर ताले लगे हुए थे, वे अपने परिवार के साथ गुना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. चोरों ने सूना घर पाकर करीब 25 तौले सोने के जेवर व नगदी चुरा ली. चोरी की वारदात का पता सुबह उस समय चला जब रामवीर का छोटा भाई शिवकुमार रघुवंशी सोकर उठा. शिवकुमार के अनुसार उनके भाई ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि व ऊपर रहते हैं.
किसान परिवार का पूरा सोना चोरी
वहीं, दूसरी चोरी की वारदात किसान चंद्रप्रकाश रघुवंशी के घर पर हुई. चोरों ने उनकी मां, पत्नी, तीन बहुओं के 1 किलो 200 ग्राम सोने के जेवर सहित पुरानी दो किलो चांदी के जेवर और 20 लाख रु पार कर दिए. चोरों ने तीनों बक्सों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.
सबके सोते ही चोरों ने हाथ साफ किया
चंद्रपकाश रघुवंशी के बेटे आशीष ने जानकारी देते हुए बताया, रात करीब 12 बजे तक तो सभी जगे हुए थे लेकिन इसके बाद सभी लोग सोने चले गए. रात करीब 2:15 बजे पिता चंद्रप्रकाश रघुवंशी टायलेट करने जागे तो उन्हें कमरा खुला हुआ दिखा. वे कमरे की तरफ गए और कमरे के बाहर लगे स्विच से कमरे की लाइट जलाई, तो एक चोर कमरे से बाहर निकलकर सीढियां चढ़ते हुए भागा, पिताजी ने तभी चिल्लाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर छोटा भाई विशाल जाग गया, उसने चोर का पीछा भी किया लेकिन चोर छतों के रास्ते एक पड़ौसी की टीनशेड पर कूदकर वहां से फरार हो गया.''
चोरी की इन दोनों बड़ी वारदातों पर कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा ने कहा, '' मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयाना किया गया है. चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की जा रही है. जल्दी ही चोरों को पकड़ा जाएगा.''