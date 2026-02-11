ETV Bharat / state

रेट बढ़ने के साइड इफेक्ट, दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश चोरी

अज्ञात चोरों ने एक किसान और टीचर के घर को बनाया निशाना ( Etv Bharat )

शिवपुरी : दुनियाभर में सोने व चांदी की रिकॉर्ड कीमतें बढ़ने के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं. मध्य प्रदेश में सोने व चांदी चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं. ताजा मामला शिवपुरी से सामने आया है जहां चोरों ने दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश की चोरी की है. अकेले सोने की ही कीमत दो करोड़ रु से ज्यादा मानी जा रही है. अज्ञात चोरों ने एक किसान और टीचर के घर को बनाया निशाना शिवपुरी के ग्राम इंदार में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने गांव के दो घरों पर धावा बोला और सोने-चांदी के जेवरों सहित लाखों रुपये की नगदी भी पार कर दी. इंदार पुलिस के मुताबिक, 10-11 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने इंदार निवासी किसान चंद्रप्रकाश रघुवंशी व शिक्षक रामवीर सिंह रघुवंशी के घर को निशाना बनाया. दोनों घरों से कुल 1 किलो 450 ग्राम सोना, दो किलो चांदी व 20 लाख रु नगद की चोरी हुई है. किसान के घर चोरी के बाद बिखरा हुआ सामान (Etv Bharat) परिवार के साथ शादी में गए थे रामवीर शिक्षक रामवीर सिंह रघुवंशी के घर पर ताले लगे हुए थे, वे अपने परिवार के साथ गुना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. चोरों ने सूना घर पाकर करीब 25 तौले सोने के जेवर व नगदी चुरा ली. चोरी की वारदात का पता सुबह उस समय चला जब रामवीर का छोटा भाई शिवकुमार रघुवंशी सोकर उठा. शिवकुमार के अनुसार उनके भाई ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि व ऊपर रहते हैं.