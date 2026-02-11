ETV Bharat / state

रेट बढ़ने के साइड इफेक्ट, दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश चोरी

शिवपुरी के इंदार क्षेत्र में किसान और शिक्षक के घर करोड़ों की चोरी, चोरों की सरगर्मी से तलाश जारी.

GOLD SILVER CASH THEFT SHIVPURI
अज्ञात चोरों ने एक किसान और टीचर के घर को बनाया निशाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी : दुनियाभर में सोने व चांदी की रिकॉर्ड कीमतें बढ़ने के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं. मध्य प्रदेश में सोने व चांदी चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं. ताजा मामला शिवपुरी से सामने आया है जहां चोरों ने दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश की चोरी की है. अकेले सोने की ही कीमत दो करोड़ रु से ज्यादा मानी जा रही है.

अज्ञात चोरों ने एक किसान और टीचर के घर को बनाया निशाना

शिवपुरी के ग्राम इंदार में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने गांव के दो घरों पर धावा बोला और सोने-चांदी के जेवरों सहित लाखों रुपये की नगदी भी पार कर दी. इंदार पुलिस के मुताबिक, 10-11 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने इंदार निवासी किसान चंद्रप्रकाश रघुवंशी व शिक्षक रामवीर सिंह रघुवंशी के घर को निशाना बनाया. दोनों घरों से कुल 1 किलो 450 ग्राम सोना, दो किलो चांदी व 20 लाख रु नगद की चोरी हुई है.

Shivpuri theft news
किसान के घर चोरी के बाद बिखरा हुआ सामान (Etv Bharat)

परिवार के साथ शादी में गए थे रामवीर

शिक्षक रामवीर सिंह रघुवंशी के घर पर ताले लगे हुए थे, वे अपने परिवार के साथ गुना में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. चोरों ने सूना घर पाकर करीब 25 तौले सोने के जेवर व नगदी चुरा ली. चोरी की वारदात का पता सुबह उस समय चला जब रामवीर का छोटा भाई शिवकुमार रघुवंशी सोकर उठा. शिवकुमार के अनुसार उनके भाई ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि व ऊपर रहते हैं.

किसान और शिक्षक के घर करोड़ों की चोरी (Etv Bharat)

किसान परिवार का पूरा सोना चोरी

वहीं, दूसरी चोरी की वारदात किसान चंद्रप्रकाश रघुवंशी के घर पर हुई. चोरों ने उनकी मां, पत्नी, तीन बहुओं के 1 किलो 200 ग्राम सोने के जेवर सहित पुरानी दो किलो चांदी के जेवर और 20 लाख रु पार कर दिए. चोरों ने तीनों बक्सों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.

Gold Silver Cash Theft Shivpuri
दो घरों से लगभग डेढ़ किलो सोना, 2 किलो चांदी और 20 लाख कैश चोरी (Etv Bharat)

सबके सोते ही चोरों ने हाथ साफ किया

चंद्रपकाश रघुवंशी के बेटे आशीष ने जानकारी देते हुए बताया, रात करीब 12 बजे तक तो सभी जगे हुए थे लेकिन इसके बाद सभी लोग सोने चले गए. रात करीब 2:15 बजे पिता चंद्रप्रकाश रघुवंशी टायलेट करने जागे तो उन्हें कमरा खुला हुआ दिखा. वे कमरे की तरफ गए और कमरे के बाहर लगे स्विच से कमरे की लाइट जलाई, तो एक चोर कमरे से बाहर निकलकर सीढियां चढ़ते हुए भागा, पिताजी ने तभी चिल्लाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर छोटा भाई विशाल जाग गया, उसने चोर का पीछा भी किया लेकिन चोर छतों के रास्ते एक पड़ौसी की टीनशेड पर कूदकर वहां से फरार हो गया.''

यह भी पढ़ें-

ट्रेन में जल्दी चढ़ने के चक्कर में जान पर बन आई, रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला

चोरी की इन दोनों बड़ी वारदातों पर कोलारस एसडीओपी संजय मिश्रा ने कहा, '' मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयाना किया गया है. चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की जा रही है. जल्दी ही चोरों को पकड़ा जाएगा.''

TAGGED:

SHIVPURI CRIME NEWS
1 KG GOLD THEFT
GOLD SILVER PRICE TODAY
MADHYA PRADESH NEWS
GOLD SILVER CASH THEFT SHIVPURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.