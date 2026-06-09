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नमो भारत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, दिल्ली-मेरठ के बीच एक दिन में सवा लाख यात्रियों को कराया सफर

दैनिक यात्रा के लिए लोग नमो भारत को दे रहे प्राथमिकता.

नमो भारत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड
नमो भारत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:47 PM IST

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मेरठ: दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सोमवार 8 जून को अब तक की सबसे अधिक डेली राइडरशिप रिकॉर्ड की गई. लगभग 1,25,500 यात्रियों के साथ यह पूरे कॉरिडोर पर एक दिन में अब तक दर्ज की गई यात्रियों की सबसे अधिक संख्या है. आम दिनों में औसतन लगभग 1 लाख यात्री रोज नमो भारत से सफर करते हैं.

एनसीईआरटीसी के CPRO पुनीत वत्स ने बताया कि जब से नमो भारत का संचालन पूरे ट्रैक पर शुरू हुआ है, तब से लगातार यात्रियों का भरोसा इस ट्रेन पर बढ़ता जा रहा है. उन्होंने बताया कि औसतन लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन नमो भारत से यात्रा करते थे, लेकिन यात्री अब तेज, समयबद्ध और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन के रूप में नमो भारत को चुन रहे हैं.

पुनीत वत्स ने बताया कि दैनिक यात्रा के लिए नमो भारत को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं. अगर बात करें उन प्रमुख स्टेशनों की जहां से सर्वाधिक यात्री आवाजाही कर रहे हैं, तो उनमें दिल्ली का सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार ऐसे स्टेशन हैं जहां से सबसे ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं.

इन स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और मेरठ के बेगमपुल जैसे स्टेशन भी शामिल हैं. अकेले ये चारों स्टेशन कॉरिडोर की कुल राइडरशिप में लगभग 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे हैं. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वर्तमान में 40-45 डिग्री सेल्शियस तक भीषण गर्मी दर्ज की जा रही है. ऐसे में पूर्णतः वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा करा रही है, जो यात्रियों को खूब पसंद आ रही है.

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