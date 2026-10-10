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फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के घर डाका मामला, चार आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल की नोक पर 1.04 करोड़ की हुई थी डकैती

प्रॉपर्टी डीलर के घर डाका मामले में पुलिस ने 4 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले के धौज थाना क्षेत्र स्थित फतेहपुर तगा की जोहड़ कॉलोनी में पिस्टल की नोक पर 25 सितंबर की रात परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये की डकैती को अंजाम दिया गया था. मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए 3 आरोपीः क्राइम ब्रांच-2 के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहुन खान, हैदर अली उर्फ इमामुद्दीन, मोहम्मद आरिफ और मोसीब आलम के रूप में हुई है. इनमें से साहुन खान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य तीन आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के समथला से पकड़ा गया है. चारों की गिरफ्तारी 8 अक्टूबर को की गई थी."

पिस्टल की नोक पर 1.04 करोड़ की हुई थी डकैती (ETV Bharat) जमीन बेचने के बाद घर में रखी थी रकमः आरोपी साहुन खान को जानकारी थी कि शिकायतकर्ता अब्दुल कदीम ने जमीन बेची थी और उससे मिली बड़ी रकम घर में रखी हुई थी. साहुन ने यह जानकारी लियाकत को दी. इसके बाद घर में डकैती डालने की योजना बनाई गई. वारदात को अंजाम देने से पहले मोटरसाइकिल के जरिए घर की रेकी कराई गई. इस दौरान घर के आसपास के क्षेत्र और आने-जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई गई, ताकि वारदात के बाद आरोपी आसानी से फरार हो सके.