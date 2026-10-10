फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के घर डाका मामला, चार आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल की नोक पर 1.04 करोड़ की हुई थी डकैती
फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के घर डाका मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 10, 2026 at 3:54 PM IST
फरीदाबाद: जिले के धौज थाना क्षेत्र स्थित फतेहपुर तगा की जोहड़ कॉलोनी में पिस्टल की नोक पर 25 सितंबर की रात परिवार को बंधक बनाकर 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये की डकैती को अंजाम दिया गया था. मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है.
उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए 3 आरोपीः क्राइम ब्रांच-2 के एसीपी वरुण कुमार दहिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहुन खान, हैदर अली उर्फ इमामुद्दीन, मोहम्मद आरिफ और मोसीब आलम के रूप में हुई है. इनमें से साहुन खान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य तीन आरोपियों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के समथला से पकड़ा गया है. चारों की गिरफ्तारी 8 अक्टूबर को की गई थी."
जमीन बेचने के बाद घर में रखी थी रकमः आरोपी साहुन खान को जानकारी थी कि शिकायतकर्ता अब्दुल कदीम ने जमीन बेची थी और उससे मिली बड़ी रकम घर में रखी हुई थी. साहुन ने यह जानकारी लियाकत को दी. इसके बाद घर में डकैती डालने की योजना बनाई गई. वारदात को अंजाम देने से पहले मोटरसाइकिल के जरिए घर की रेकी कराई गई. इस दौरान घर के आसपास के क्षेत्र और आने-जाने के रास्तों की जानकारी जुटाई गई, ताकि वारदात के बाद आरोपी आसानी से फरार हो सके.
रात दो बजे घर में घुसे थे पांच आरोपीः पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 और 26 सितंबर की मध्यरात्रि करीब दो बजे पांच आरोपी घर में घुस गए. उन्होंने पिस्टल दिखाकर अब्दुल कदीम को काबू कर लिया और उनके हाथ-पैर बांधने के साथ मुंह भी बांध दिया. इसके बाद आरोपियों ने लोहे की रॉड से कमरे और संदूक के ताले तोड़े तथा घर में रखी 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए.
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारीः घटना के बाद 26 सितंबर को धौज थाने में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस अब लियाकत सहित अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों, लूटी गई नकदी और अन्य साथियों की भूमिका के बारे में पूछताछ की जाएगी.