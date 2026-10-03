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दुबई से 1 करोड़ रंगदारी रैकेट का भंडाफोड़, गोल्डी बराड़ गैंग के 3 शातिर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स ने भारत और दुबई से चलाए जा रहे रंगदारी नेटवर्क का किया पर्दाफाश. तीन गिरफ्तार

दुबई से चलाए जा रहे रंगदारी नेटवर्क का पर्दाफाश. तीन गिरफ्तार
दुबई से चलाए जा रहे रंगदारी नेटवर्क का पर्दाफाश. तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 10:09 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत व दुबई से चलाए जा रहे 1 करोड़ के रंगदारी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के 3 मुख्य गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से रूप नगर के एक नामी कारोबारी के घर होने वाली अंधाधुंध फायरिंग की साजिश पूरी तरह नाकाम हुई है.

गोल्डी बराड़ गैंग का गुर्गा बताकर एक करोड़ की रंगदारी मांगी: डीसीपी (नॉर्थ) निहारिका भट्ट ने मामले का ब्योरा देते हुए बताया कि 16 सितंबर 2026 की रात रूप नगर निवासी व्यवसायी प्रवीण जैन के बेटे आयुष को यूएई के एक नंबर से धमकी भरी कॉल आई. खुद को गोल्डी बराड़ गैंग का गुर्गा बताने वाले कॉलर ने 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और न देने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर थाना रूप नगर में एफआईआर दर्ज की गई.

दुबई से 1 करोड़ रंगदारी रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

फ्रांस के डेटा सेंटर का आईपी एड्रेस इस्तेमाल: फ्रांस के वीपीएस से दुबई का कनेक्शन मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी विशेष ढट्टरवाल, एसटीएफ इंस्पेक्टर आशीष दुबे व थाना प्रभारी रमेश कौशिक के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम बनाई गई. डिजिटल फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कॉल में फ्रांस के डेटा सेंटर का आईपी एड्रेस इस्तेमाल हुआ था, जो सीधे दुबई से जुड़ा था. इसी यूएई नंबर से 19 सितंबर को रोहिणी के बिजनेसमैन मनोज मलिक से भी 1 करोड़ रुपये की वसूली मांगी गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाना विजय विहार में दर्ज है.

तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने दबोचा: तकनीकी सर्विलांस के आधार पर एसटीएफ ने अहमदाबाद (गुजरात) के वेजलपुर में छापेमारी कर मुख्य भारतीय ऑपरेटर आरिफ उर्फ पिस्तौल (32) को दबोच लिया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई में बैठे आरिश को कॉल करने के लिए मोटी रकम दी गई थी और उसे स्थानीय गैंग का खौफ पैदा करने के लिए हरियाणवी बोली बोलने की हिदायत दी गई थी. जांच आगे बढ़ी तो मुख्य साजिशकर्ता मुबारिक उर्फ गुल्लू का चेहरा सामने आया, जो पीड़ित कारोबारी के पार्टनर का सगा भाई है. मुबारिक ने ही आरिफ को सारी अंदरूनी जानकारी दी और रंगदारी न मिलने पर दहशत फैलाने के लिए शूटरों का इंतजाम किया. उसने शूटरों के रुकने के लिए दिल्ली के किराड़ी में किराए पर कमरा भी लिया था. पुलिस ने मुबारिक को 25 सितंबर को दिल्ली से धर दबोचा.

एसटीएफ व आरपीएफ ने साझा ऑपरेशन कर चलती ट्रेन से पकड़ा: कारोबारी के घर पर फायरिंग करने की साजिश की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर सुरक्षा का अभेद्य घेरा बना दिया, जिससे हमला टल गया. इस बीच, फरार शूटर नवाब अली उर्फ सोनीज (मुजफ्फरनगर) ट्रेन से भागने की फिराक में था. एसटीएफ व आरपीएफ ने साझा ऑपरेशन चलाकर 1 अक्टूबर 2026 को रेवाड़ी स्टेशन के पास चलती ट्रेन से उसे दबोच लिया.

डीसीपी निहारिका भट्ट ने पूरे ऑपरेशन की दी विस्तृत जानकारी: डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि पकड़ा गया आरिफ उर्फ पिस्तौल बेहद शातिरअपराधी है, जिस पर यूपी के शामली (कैराना) में हत्या के प्रयास, रंगदारी व आर्म्स एक्ट समेत 12 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट से जुड़े 4 अन्य वांछित शूटरों (पानीपत व मुजफ्फरनगर) व दुबई में बैठे कॉलर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. पूरे नेटवर्क के वित्तीय और तकनीकी स्रोतों को खंगाला जा रहा है.

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