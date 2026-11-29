1 करोड़ का गबन केस, ACB और EOW की कार्रवाई, SBI के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक झारखंड से गिरफ्तार
गबन के 6 साल पुराने मामले में सुनील कुमार झा को दुमका से अरेस्ट किया किया गया. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 6:50 AM IST
रायपुर: 1 करोड़ के बैंक से गबन के 6 साल पुराने मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार झा को झारखंड के दुमका से गिरफ्तार किया. 2018- 19 के दौरान एसबीआई की बाल्को शाखा, जिला कोरबा में मुख्य प्रबंधक के पद पर सुनील कुमार झा पदस्थ थे. बैंक की शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी, वाहन चालक और अन्य खाताधारकों के खातों में 93 लाख 60 हजार 797 रुपये ट्रांसफर किए थे. बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने साल 2020 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.
1 करोड़ के गबन केस में गिरफ्तारी
ACB और EOW की जांच में बैंक खातों के स्टेटमेंट, मूल बैच ट्रांसफर वाउचर और डेबिट वाउचर जब्त किए गए. जब्त दस्तावेजों के परीक्षण के बाद मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं. लगातार दबिश देकर एसीबी बिलासपुर की टीम ने आरोपी को झारखंड के दुमका से गिरफ्तार किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुमका के न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को ACB और EOW की टीम छत्तीसगढ़ लेकर आई. आरोपी को कोरबा के कोर्ट में पेश गया और पूछताछ के लिए ACB और EOW ने 3 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है.
झारखंड के दुमका से गिरफ्तारी
भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय कोरबा के क्षेत्रीय प्रबंधक बापूजी चरण स्वैन ने 2020 में ईओडब्ल्यू, एसीबी मुख्यालय, रायपुर में शिकायत की थी. शिकायत में बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक की बाल्को शाखा जिला कोरबा में, 1 जून 2018 से 1 अगस्त 2019 तक मुख्य प्रबंधक के पद पर पदस्थ रहे. सुनील कुमार झा ने बैंक के खातों से 93 लाख 60 हजार 797 अवैधानिक रूप से अपनी पत्नी श्वेता झा के खाता क्रमांक 63009221423, वाहन चालक के खाता क्रमांक 32974507786 और बैंक के अन्य खाताधारकों के खातों में ट्रांसफर किए. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने एक बैंकर के रूप में आपराधिक न्यास भंग कर बैंक को 93,60,797 रुपए की हानि पहुंचाई. इस पर ACB और EOW ने आरोपी सुनील कुमार झा के खिलाफ धारा 409 IPC तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
ACB और EOW कर रही जांच
जांच के दौरान EOW दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से पाया गया कि लोकसेवक आरोपी सुनील कुमार झा भारतीय स्टेट बैंक की बाल्को शाखा, जिला कोरबा में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. बैंक के अधिकारी के रूप में बैंक के हितों की रक्षा और बैंक के खाताधारकों और स्वयं बैंक के खातों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी. जांच में यह पाया गया कि उन्होंने बिना किसी विधिक अधिकार के बैंक के खातों से 93,60,797 रुपए की राशि अपने परिवार के सदस्यों एवं परिचितों के खातों में ट्रांसफर किए.
जांच में ये सामने आया कि आरोपी ने एक बैंकर के रूप में बैंक के साथ धोखाधड़ी एवं आपराधिक न्यास भंग किया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक की बाल्को शाखा को 93,60,797 रुपए की हानि पहुंचाई.
भारतीय स्टेट बैंक की बाल्को शाखा से जुड़ा मामला
जांच के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की बाल्को शाखा के खाता क्रमांक 97893028199 (बैंक का टर्म लोन ब्याज खाता), खाता क्रमांक 98533028193 (सिस्टम सस्पेंस खाता) और खाता क्रमांक 98381028194 (डिस्काउंट खाता सीएन्डआई) के स्टेटमेंट जब्त किए. इसके साथ ही सुनील कुमार झा की पत्नी श्वेता झा के खाता क्रमांक 63009221423, वाहन चालक रूदेश्वर सिंह ठाकुर के खाता क्रमांक 32974507786 और बैंक के अन्य लोन खाताधारकों के खातों के स्टेटमेंट भी जब्त किए गए. शाखा से मूल बैच ट्रांसफर वाउचर और डेबिट वाउचर भी जब्त किए गए.
इन वाउचरों के माध्यम से उक्त बीजीएल खातों से राशि अवैधानिक रूप से डेबिट कर श्वेता झा, वाहन चालक रूदेश्वर सिंह ठाकुर और अन्य खाताधारकों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. इन वाउचर को आरोपी सुनील कुमार झा ने तैयार किए थे. इस आधार पर विवेचना के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)ए, 13(2) और भा.द.वि. की धारा 420, 467, 468 एवं 471 मामले में जोड़ी गई.
3 दिसंबर तक मिली पुलिस रिमांड
प्राप्त साक्ष्यों के तहत आरोपी लोकसेवक सुनील कुमार झा के तहत अपराध के साक्ष्य सही पाए गए. जिसके बाद एसीबी बिलासपुर की टीम ने आरोपी सुनील कुमार झा को दुमका, झारखंड स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका के न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को छत्तीसगढ़ लाया गया. इसके बाद उसे कोरबा के संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने पुलिस रिमांड 3 दिसंबर तक मंजूर किया. प्रकरण की विवेचना जारी है.
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