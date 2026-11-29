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1 करोड़ का गबन केस, ACB और EOW की कार्रवाई, SBI के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक झारखंड से गिरफ्तार

1 करोड़ का गबन केस ( ETV Bharat )

रायपुर: 1 करोड़ के बैंक से गबन के 6 साल पुराने मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सुनील कुमार झा को झारखंड के दुमका से गिरफ्तार किया. 2018- 19 के दौरान एसबीआई की बाल्को शाखा, जिला कोरबा में मुख्य प्रबंधक के पद पर सुनील कुमार झा पदस्थ थे. बैंक की शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी, वाहन चालक और अन्य खाताधारकों के खातों में 93 लाख 60 हजार 797 रुपये ट्रांसफर किए थे. बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने साल 2020 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया.



1 करोड़ के गबन केस में गिरफ्तारी ACB और EOW की जांच में बैंक खातों के स्टेटमेंट, मूल बैच ट्रांसफर वाउचर और डेबिट वाउचर जब्त किए गए. जब्त दस्तावेजों के परीक्षण के बाद मामले में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं. लगातार दबिश देकर एसीबी बिलासपुर की टीम ने आरोपी को झारखंड के दुमका से गिरफ्तार किया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुमका के न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को ACB और EOW की टीम छत्तीसगढ़ लेकर आई. आरोपी को कोरबा के कोर्ट में पेश गया और पूछताछ के लिए ACB और EOW ने 3 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है.

