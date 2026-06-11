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मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, एक शातिर गिरफ्तार

हाई-प्रोफाइल ठगी मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी का पर्दाफाश
मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी का पर्दाफाश (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरनगर: साइबर क्राइम पुलिस मुजफ्फरनगर को एक करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल ठगी मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलवंत जायसवाल के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का निवासी है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ के अनुसार, पीड़ित को फेसबुक पर 'गीतिका कपूर उर्फ जीजी' नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी. आरोपी महिला ने बातचीत के दौरान भावनात्मक संबंध बनाकर पीड़ित का विश्वास जीता और DGXC नामक फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से निवेश करने को प्रेरित किया. कई व्हाट्सएप ग्रुपों में फर्जी मुनाफा दिखाकर, पीड़ित से अलग-अलग तारीखों में कुल 1,01,02,000 रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा कराए.

पीड़ित को वेबसाइट पर करोड़ों रुपये का फर्जी लाभ दिखाया गया, लेकिन निकासी के समय आरोपियों ने “फाइनल वेरिफिकेशन”, “डेटा रिपेयरिंग” और “एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस” के नाम पर और पैसे जमा कराने का दबाव बनाया. शक होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए बलवंत को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि अभियुक्त के सेंट्रल बैंक खाते पर 12 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें 8.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. IDBI बैंक खाते से जुड़ी 5 शिकायतों में 24.71 लाख और एक्सिस बैंक खाते पर 36 शिकायतों में 29.11 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है.

पुलिस ने अब तक ठगी गई राशि में से 24.71 लाख रुपये फ्रीज कर पीड़ित के खाते में वापस कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस मामले में पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उनके पास से 5 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 15 एटीएम 03 चेक बुक,24 चेक, व नकदी बरामद हुई थी.

पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारकर्ता टीम में प्रभारी निरीक्षक कर्मवीर सिंह, उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल बालकिशन, आकाश चौधरी व सुनील कुमार शामिल थे.

मामले के बाद, पुलिस ने लोगों से अपील की है, अनजान व्यक्तियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर निवेश न करें. किसी भी संदिग्ध लिंक या ऐप पर पैसा लगाने से पहले साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें.

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