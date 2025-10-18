ETV Bharat / state

बिहार में मैकेनिक के घर से मिला एक करोड़ कैश, छानबीन में जुटा इनकम टैक्स

गोपालगंज में पुलिस के छापेमारी में एक करोड़ से ज्यादा कैश बरामद ( ETV Bharat )

एक करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, गैस रिपेयरिंग वाले का पूरा परिवार हिरासत में (ETV Bharat)

मैकेनिक के घर एक करोड़ कैश: पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है. हालांकि बरामद कैश का स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए पूरे परिवार से पूछताछ कर रही है. आयकर विभाग भी इसकी जांच कर रही है.

गोपालगंज: बिहार चुनाव के मद्देनजर पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट मोड पर है. शनिवार को गोपालगंज पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए थावे थाना क्षेत्र में छापेमारी की. इस कार्रवाई में कविलाशपुर गांव से एक करोड़ जब्त की गयी. पुलिस ने गैस मैकेनिक संतोष प्रसाद समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है. बरामद रकम को जब्त कर आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है.

"मामले में जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम आया कहां से और चुनाव से पहले कहां ले जाई जा रही थी. पुलिस मुख्यालय ने भी इस पूरे मामले की निगरानी शुरू कर दी है " -वरुण कुमार झा,थानाध्यक्ष

अवैध गतिविधि की आशंका : इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है कि इतना कैश कहां से आया. इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था. बरामद किए गए कागजात भी पुलिस के लिए जांच का विषय है. मामले का किसी अवैध गतिविधि या आयकर से जुड़ा होने की आशंका है.

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी (ETV Bharat)

छापेमारी से हड़कंप: मामले को लेकर फिलहाल पुलिस चुप्पी साधे हुए है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई किसी बड़े आर्थिक या अवैध लेन-देन से संबंधित हो सकती है. पुलिस ने बरामद कैश और कागजातों को जब्त कर लिया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई बैंक पासबुक भी जप्त की हैं. इस घटना से कविलाशपुर गांव में हड़कंप मच गया है.

