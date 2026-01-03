ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिम्बाब्वे की टीम का हुआ ऐला, इस खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे.

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 10:26 AM IST

हैदराबाद: जfम्बाब्वे क्रिकेट ने ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. जिसमें अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा को टीम का कप्तान बनाया गया है.

युवा बैटर ब्रायन बेनेट और तदीवानाशे मारुमानी क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी गहरी छाप छोड़ने के लिए बेताब होंगे, जबकि विकेटकीपर-बैटर ब्रेंडन टेलर टॉप ऑर्डर में बहुत सारा अनुभव और संयम लाएंगे. ऑलराउंडर रयान बर्ल अपनी पावर-हिटिंग और लेग-स्पिन से बैलेंस बनाते हैं, जबकि ताशिंगा मुसेकिवा, क्लाइव मडांडे, टोनी मुनयोंगा और डियोन मायर्स एक वर्सेटाइल और हरफनमौला टीम को पूरा करते हैं.

तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी ब्लेसिंग मुजरबानी के कंधों पर होगी. इसके अलावा रिचर्ड नगारवा, ब्रैडली इवांस और टिनोटेंडा मापोसा जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजी विकल्पों को गहराई और लचीलापन देंगे. स्पिन डिपार्टमेंट में अनुभव और कंट्रोल की जरूरत है, जिसमें अनुभवी ग्रीम क्रेमर को वेलिंगटन मसाकाद्जा के पार्टनर के तौर पर वापस बुलाया गया है. जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन-अप में युवा जोश और अनुभव का मेल है.

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का शेड्यूल
भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे को ग्रुप B में रखा गया है, जहां उनका सामना ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और को-होस्ट श्रीलंका से होगा.

ग्रुप की टॉप दो टीमें टूर्नामेंट के सुपर आठ स्टेज में आगे बढ़ेंगी. जिम्बाब्वे अपने टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत 9 फरवरी को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में ओमान के खिलाफ करेगा, जिसके बाद 13 फरवरी को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हाई-प्रोफाइल मैच होगा.

इसके बाद टीम 17 फरवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड का सामना करने के लिए कैंडी जाएगी, और फिर 19 फरवरी को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ अपने ग्रुप मैच खत्म करने के लिए कोलंबो लौटेगी.

जिम्बाब्वे का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर.

संपादक की पसंद

