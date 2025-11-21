ETV Bharat / sports

T20 Tri Series: जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हासिल की सबसे बड़ी जीत

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया ( ap )

हैदराबाद : जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर इतिहास रच दिया है. जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया. इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फुल-मेंबर टीम के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. ये मैच शानदार रहा और इस मैच में बल्ले से 47 रन बनाने और 1 विकेट चटकाने के लिए कप्तान सिकदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला. इस ट्राई सीरीज में तीसरी टीम पाकिस्तान है. इस मैच में बाएं हाथ के पेसर ब्रैड इवांस ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटकाते हुए शानदार स्पेल किया, जबकि कप्तान सिकंदर रजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन कर श्रीलंका की बॉलिंग को तहस-नहस करने में मदद की. इस मैच में जिम्बाब्वे ने गुरुवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए. इस लक्ष्य का बचाव करते श्रीलंका को 95 रन पर ऑल आउट कर दिया और 67 रन से जीत हासिल कर ली.