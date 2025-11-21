T20 Tri Series: जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हासिल की सबसे बड़ी जीत
Pakistan T20I Tri Series: जिम्बाब्वे ने टी20 क्रिकेट की अपनी सबसे बड़ी जीत श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के रावलपिंडी में हासिल की है.
Published : November 21, 2025 at 9:41 AM IST
हैदराबाद : जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर इतिहास रच दिया है. जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया. इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फुल-मेंबर टीम के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. ये मैच शानदार रहा और इस मैच में बल्ले से 47 रन बनाने और 1 विकेट चटकाने के लिए कप्तान सिकदर रजा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला. इस ट्राई सीरीज में तीसरी टीम पाकिस्तान है.
इस मैच में बाएं हाथ के पेसर ब्रैड इवांस ने 4 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटकाते हुए शानदार स्पेल किया, जबकि कप्तान सिकंदर रजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन कर श्रीलंका की बॉलिंग को तहस-नहस करने में मदद की. इस मैच में जिम्बाब्वे ने गुरुवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए. इस लक्ष्य का बचाव करते श्रीलंका को 95 रन पर ऑल आउट कर दिया और 67 रन से जीत हासिल कर ली.
Clinical performance. 🔥#PAKvZIM #SLvPAK #SLvZIM pic.twitter.com/Jfndc0VULo— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) November 20, 2025
जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास
ये टी20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के किसी फुल मेंबर पर जिम्बाब्वे की अब तक की सबसे बड़ी जीत है. इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने ट्राई-सीरीज की प्वाइंट् टेबल में 2 मैचों में एक जीत और एक हार के साथ 2 प्वाइंट्स लेकर टॉप पर जगह बना ली है क्योंकि उनका नेट रन-रेट प्लस में है. जबकि पाकिस्तान के एक मैच में पॉइंट्स के बराबर है. यह इस इवेंट में श्रीलंका का पहला मैच था और वो खाता नहीं खोल पाई है.
टी20 अंतरराष्ट्रीय में फुल-मेंबर टीमों के खिलाफ जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी जीत
- 67 रन बनाम श्रीलंका, रावलपिंडी, 2025
- 31 रन बनाम बांग्लादेश, खुलना, 2016
- 31 रन बनाम आयरलैंड, होबार्ट, 2022
- 26 रन बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2010
- 23 रन बनाम बांग्लादेश, हरारे, 2021
कैसा रहा मैच का हाल
इस मैच में जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 49 रनों की और सिकंदर रजा ने 47 रनों की पारी खेलकर टीम को 162 तक पहुंचाने में मदद की. श्रीलंका के लिए वानिंदु हसरंगा ने 3 और इशान मलिंगा ने 2 विकेट चटकाए. श्रीलंका के लिए कप्तान दासुन शानका टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 34 रन बनाए. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 11 रनों के आंकड़े के पार भी नहीं पहुंच पाया. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने 3 और रिचर्ड नगारवा ने 2 विकेट हासिल किए.
