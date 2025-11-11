ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान, जानिए किसे मिली कमान

हैदराबाद : पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली टी20 ट्राई सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिम्बाब्वे ने आज यानी मंगलवार को पाकिस्तान में होने वाली टी20 ट्राई-सीरीज के लिए अपनी 15-सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. यह सीरीज आगामी आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है.

इस टीम में हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने वाली टीम से सिर्फ एक बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़ारबानी पीठ की चोट के कारण बाहर हो गए हैं. उनकी जगह अनकैप्ड तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी को टीम में शामिल किया गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)

सिकंदर रजा टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे, जिसमें रयान बर्ल, वेलिंगटन मसाकाद्जा और अनुभवी ब्रेंडन टेलर जैसे अनुभवी खिलाडी शामिल हैं, जो नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं. जिम्बाब्वे ट्राई-सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा.