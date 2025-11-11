ETV Bharat / sports

पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान, जानिए किसे मिली कमान

Zimbabwe squad: जिम्बाब्वे ने टी20 ट्राई सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं.

शुभमन गिल और सिकंदर रजा
शुभमन गिल और सिकंदर रजा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 1:10 PM IST

हैदराबाद : पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली टी20 ट्राई सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिम्बाब्वे ने आज यानी मंगलवार को पाकिस्तान में होने वाली टी20 ट्राई-सीरीज के लिए अपनी 15-सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. यह सीरीज आगामी आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है.

इस टीम में हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने वाली टीम से सिर्फ एक बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़ारबानी पीठ की चोट के कारण बाहर हो गए हैं. उनकी जगह अनकैप्ड तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी को टीम में शामिल किया गया है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)

सिकंदर रजा टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे, जिसमें रयान बर्ल, वेलिंगटन मसाकाद्जा और अनुभवी ब्रेंडन टेलर जैसे अनुभवी खिलाडी शामिल हैं, जो नेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं. जिम्बाब्वे ट्राई-सीरीज का पहला मैच 17 नवंबर को रावलपिंडी में मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा.

जिम्बाब्वे ने केन्या पर शानदार जीत के साथ आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अफ्रीका क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है.

टी20 ट्राई-सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, तादिवानशे मारुमनी, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, ब्रेंडन टेल.

टी20 ट्राई सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का शेड्यूल

  • बनाम पाकिस्तान - 17 नवंबर, रावलपिंडी
  • बनाम श्रीलंका - 19 नवंबर, रावलपिंडी
  • बनाम पाकिस्तान - 23 नवंबर, लाहौर
  • बनाम श्रीलंका - 25 नवंबर, लाहौर
  • फाइनल - 29 नवंबर, लाहौर
ये खबर भी पढ़ें : भारत में कब और कहां फ्री में देखें पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मैच? जानिए पूरी जानकारी

