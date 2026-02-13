ZIM vs AUS: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला अपसेट, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात
ZIM vs AUS: जिम्बाब्वे के 169 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 146 रनों पर ही ढेर हो गई.
Published : February 13, 2026 at 2:46 PM IST
ZIM vs AUS T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला अपसेट जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को कोलंबो में 23 रनों से मात देकर कर दिया. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद जिम्बाब्वे दूसरी बार कंगारुओं को 2026 के वर्ल्ड कप में भी हरा दिया.
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में 146 पर ऑलआउट हो गई. जिसमें मैट रेनशॉ ने 44 गेंद में सबसे ज्यादा 64 रन बनाए. इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंद में 31 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर कोई ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जिम्बाब्वे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सका. टीम के 8 बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके, जिसमें से तीन बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके.
Zimbabwe rise to the occasion with a brilliant all-round display to upset Australia 🙌— ICC (@ICC) February 13, 2026
#T20WorldCup 📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/d3NylR8B7b
जिम्बाब्वे की शानदार गेंदबाज
जिम्बाब्वे की गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. खास तौर पर ब्लेसिंग मुजराबानी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा ब्रैड इवांस ने 3.3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और अपनी टीम के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे.
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 169/2 का स्कोर ही बनाने दिया. जिसमें ब्रेन बेनेट के 56 गेंद में नाबाद 46 रन, मरुमानी के 21 गेंद में 35 रन, रियान बुरल के 30 गेंद में 35 और आखिर में कप्तान सिकंदर राजा के 13 गेंदों में तेज 25 रन शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस और ग्रीन को एक-एक विकेट मिला.
Blessing Muzarabani's four-wicket haul powers Zimbabwe to a win over Australia🔥— ICC (@ICC) February 13, 2026
He wins the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/DGcVByz7gH pic.twitter.com/d6xZOZCtl1
जिम्बाब्वे ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर
इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और उसके सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हो गई है. ऑस्ट्रेलिया इस हार के साथ अपने ग्रुप में तीसरे नंबर पर चला गया है. इस ग्रुप में श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान जैसी दूसरी टीमें हैं.
ZIM vs AUS: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, मैथ्यू कुहनेमन
जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, तदीवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजराबानी.