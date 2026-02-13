ETV Bharat / sports

ZIM vs AUS: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला अपसेट, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात

ZIM vs AUS T20 world cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला अपसेट जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को कोलंबो में 23 रनों से मात देकर कर दिया. 2007 टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद जिम्बाब्वे दूसरी बार कंगारुओं को 2026 के वर्ल्ड कप में भी हरा दिया. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में 146 पर ऑलआउट हो गई. जिसमें मैट रेनशॉ ने 44 गेंद में सबसे ज्यादा 64 रन बनाए. इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने 32 गेंद में 31 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर कोई ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जिम्बाब्वे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सका. टीम के 8 बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके, जिसमें से तीन बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके. जिम्बाब्वे की शानदार गेंदबाज

जिम्बाब्वे की गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. खास तौर पर ब्लेसिंग मुजराबानी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट झटके. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा ब्रैड इवांस ने 3.3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और अपनी टीम के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे.