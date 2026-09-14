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जिम्बाब्वे ने वनडे टीम का किया ऐलान, 40 वर्षीय खिलाड़ी की 4 साल बाद हुई वापसी

दोनों टीमें 15, 18 और 20 सितंबर को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आमने-सामने होंगी. ये सीरीज 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी काफी अहम है. क्योंकि आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट का जिम्बाब्वे सहमेजबान भी है. इसके अलावा यह सीरीज जिम्बाब्वे को अपनी उभरती हुई टीम को विश्व क्रिकेट की दिग्गज टीमों में से एक के खिलाफ परखने का मौका भी देगी.

यह सीरीज जिम्बाब्वे के लिए ऐतिहासिक महत्व भी रखती है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2014 में इस देश में वनडे मैच खेला था, जब टीमें एक त्रिकोणीय सीरीज में आमने-सामने हुई थीं.

हरारे: जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. नियमित कप्तान रिचर्ड नगारवा की गैर-मौजूदगी में सिकंदर रजा को टीम का कप्तानी नियुक्त किया गया है.

जिम्बॉब्वे स्क्वाड में दो पुराने खिलाड़ियों की वापसी

जिम्बॉब्वे ने अपने वनडे स्क्वाड में दो बड़े और पुराने खिलाड़ियों को भी शामिल किया है. जिसमें पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर और ग्रीम क्रेमर के नाम शामिल हैं. 40 वर्षीय टेलर चार साल के अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. वो जिम्बाब्वे के लिए वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज है. सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी एंडी फ्लावर से वो बस 81 रन पीछे हैं. ब्रेंडन टेलर अब तक अपने देश के लिए 207 वनडे मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 35 की औसत से 6704 रन बनाए है. इस फॉर्मेट में उनके नाम 11 शतक और 39 अर्धशतक हैं.

ग्रीम क्रेमर (IANS)

इसके अलावा ग्रीम क्रेमर को भी टीम में शामिल किया गया है. वो 2018 के बाद अपना पहला वनडे मैच खेलेंगे. हालांकि वो इससे पहले देश की T20I टीम का हिस्सा रहे हैं, जिसमें इस साल की शुरुआत में हुआ T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका पिछला वनडे मैच 2011 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ था. ग्रीम क्रेमर ने अपन देश के लिए अब तक 96 वनडे खे चुके हैं. जिसमें उनके नाम 119 विके हैं.

जिम्बाब्वे की वनडे टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), बेन करन, ब्लेसिंग मुजराबानी, ब्रैड इवांस, ब्रेंडन टेलर, ब्रायन बेनेट, क्रेग इरविन, अर्नेस्ट मासुकु, ग्रीम क्रेमर, इनोसेंट काइया, न्यूमैन न्यामहूरी, रयान बर्ल, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिशेल मार्श, पैट कमिंस (केवल दक्षिण अफ्रीका), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिशेल स्टार्क (केवल दक्षिण अफ्रीका), एडम जम्पा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का शेड्यूल