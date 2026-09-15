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ZIM vs AUS वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

ZIM vs AUS ODI Series: जिम्बाब्वे घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलने वाला है.

Zimbabwe vs Australia ODI Series
जिम्बाब्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 10:45 AM IST

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हरारे: ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है. जहां उसे तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. ये सीरीज 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज काफी अहम समझी जा रही है, क्योंकि जिम्बाब्वे टूर्नामेंट का सह मेजबान है. सीरीज का पहला मैच आज, 15 सितंबर को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा.

मेजबान टीम जिम्बाब्वे ने हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 ट्राई सीरीज खेलकर इस सीरीज में कदम रख रही है. जिसमें उन्हें फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका से 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी धरती पर बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहा है, जो 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई थी.

जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे के सामने काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इस मजबूत किले को भेदना नामुमकिन भी नहीं है. इसलिए जिम्बाब्वे अब तक खेले गए 33 वनडे मैच में तीन बार ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुकी है. जबकि 1 मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ.

ZIM vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम
मिशेल मार्श, पैट कमिंस (केवल दक्षिण अफ्रीका), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टैनलेक, मिशेल स्टार्क (केवल दक्षिण अफ्रीका), एडम जम्पा.

ZIM vs AUS: जिम्बाब्वे की वनडे टीम
सिकंदर रजा (कप्तान), बेन करन, ब्लेसिंग मुजराबानी, ब्रैड इवांस, ब्रेंडन टेलर, ब्रायन बेनेट, क्रेग इरविन, अर्नेस्ट मासुकु, ग्रीम क्रेमर, इनोसेंट काइया, न्यूमैन न्यामहूरी, रयान बर्ल, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, वेस्ली मधेवेरे.

ZIM vs AUS पहला वनडे मैच कहां देखें?
जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

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