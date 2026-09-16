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ZIM vs AUS: जिम्बाब्वे के स्टार बल्लेबाज ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड

टेलर ने सचिन का तोड़ा रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर का वनडे करियर 22 साल और 146 दिन हो गया है. उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनका वनडे करियर 1989 से 2012 तक 22 साल और 91 दिनों का था.

ये मैच भले ही ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करने में कामयाब हो गया, लेकिन जिम्बाब्वे के महान बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. इसके साथ उन्होंने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. इस मैच में प्लेइंग-11 का हिस्सा बनते ही टेलर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबा करियर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए.

हरारे: ऑस्ट्रेलिया ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे को पहले वनडे मैच में 59 रनों से मात दे दी. मंगलवार को खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेहमान टीम मैथ्यू रेनशॉ की 109 रनों की पारी की बदौलत 8 विकेट पर 294 रन बनाने में सफल रही. जवाब में मेजबान टीम 45.1 ओवर में 235 रनों पर ही ढेर हो गई. जिसमें नाथन एलिस ने पांच विकेट झटके.

पुरुषों के वनडे क्रिकेट में सबसे लंबा करियर

22 साल 146 दिन - ब्रेंडन टेलर (जिम्बाब्वे, 2004–2026)*

22 साल 91 दिन - सचिन तेंदुलकर (भारत, 1989-2012)

21 साल 184 दिन - सनथ जयसूर्या (श्रीलंका, 1989-2011)

20 साल 272 दिन - जावेद मियांदाद (पाकिस्तान, 1975-96)

20 साल 187 दिन - शॉन विलियम्स (जिम्बाब्वे, 2005-25)

ब्रेंडन टेलर एक शानदार बल्लेबाज हैं

टेलर जिम्बाब्वे टीम के लिए सबसे शानदार बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन उस से पहले उनके नाम 205 वनडे पारियों में 6704 रन हैं. जो एंडी फ्लावर के 208 पारियों में 6786 रनों के बाद जिम्बाब्वे के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने पहले तीनों फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की कप्तानी की है और 2015 वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन भी किया, जहां उन्होंने दो शतक लगाए थे, जिसमें 2011 की विजेता टीम भारत के खिलाफ लगाया गया शतक भी शामिल था.

ब्रेंडन टेलर (IANS)

ब्रेंडन टेलर ने दो बार लिया संन्यास

अपने इतने लंबे करियर के दौरान ब्रेंडन टेलर ने दो बार संन्यास भी लिया. 2011 वर्ल्ड कप के बाद टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया. लेकिन वो 2015 में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. उसके बाद फिर टेलर ने 2021 में संन्यास ले लिया. इस बीच उन्हें मैच फिक्सिंग के आरोप में ICC द्वारा साढ़े तीन साल का बैन भी झेलना पड़ा. अब वो विकेटकीपर कोचिंग सेटअप में जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट के MD गिवमोर माकोनी ने उन्हें 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल टीम में वापसी के लिए मना लिया.

क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसा लंबा करियर