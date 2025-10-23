जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को पारी और 73 रनों से रौंदा, 24 साल बाद हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
ZIM vs AFG Test: जिम्बाब्वे ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को पारी और 73 रनों हराकर इतिहास रच दिया.
Published : October 23, 2025 at 7:29 AM IST
ZIM vs AFG Test: जिम्बाब्वे ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को पारी और 73 रनों से रौंदकर दो बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह जिम्बाब्वे की टेस्ट मैचों में तीसरी पारी की जीत थी और 2001 में बुलावायो में बांग्लादेश को हराने के बाद उनकी पहली जीत थी. इसके अलावा 2013 के बाद उनकी पहली घरेलू टेस्ट जीत भी है, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत बन गई.
मेहमान टीम को ये जीत बेन कुरेन के शतक और रिचर्ड नगारवा के पांच विकेटों की बदौलत हासिल हुई. पहली पारी में विकेटलेस नगारवा ने दूसरी पारी 5 विकेट लेने में सफल रहे, जो उनके टेस्ट करियर का पहला पांच विकेट था. इसके अलावा बेन कुरेन ने 256 गेंदों में 121 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके शामिल थी. उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
October 22, 2025
एकमात्र टेस्ट का नतीजा तीसरे दिन ही निकल आया, क्योंकि अफगानिस्तान की पहली पारी 127 पर और दूसरी पारी 159 रनों पर ही सिमट गई थी. जबकि जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में 359 रन बनाए थे.
'जीत का पूरा श्रेय टीम को जाता है'
मैच के बाद कप्तान क्रेग एर्विन ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं, टेस्ट क्रिकेट के एक कठिन साल का अंत करने के लिए संघर्ष करने और जीत हासिल करने का पूरा श्रेय लड़कों को जाता है. पहले दिन के पहले घंटे में हमारी शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़कों ने जिस तरह से वापसी की वह बेहतरीन था. फिर बल्ले से, कुरेन की पारी भी लाजवाब थी.'
First innings victory for Zimbabwe in over 24 years. 🥳#ZIMvAFG #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/SioysAcNQR— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 22, 2025
अफगानिस्तान के कप्तान ने क्या कहा?
अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने स्वीकार किया कि पहले दिन उनकी टीम का बल्लेबाजी क्रम का ढहना निर्णायक साबित हुआ. उन्होंने कहा, 'उन्होंने वाकई अच्छा क्रिकेट खेला, तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. गेंद तेजी से घूम रही थी, लेकिन कुल मिलाकर हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला. हमने टेस्ट की शुरुआत अच्छी की थी और पहली पारी में 77/1 रन बनाए थे, लेकिन इस पतन ने हमें निराश किया. मुझे लगता है कि टेस्ट खेलने के अनुभव की कमी की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि हम लगातार विकेट गंवाते रहे. टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन जीतना बहुत जरूरी होता है.'
इस ऐतिहासिक जीत के साथ, ज़िम्बाब्वे अब अपना ध्यान 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज पर लगाएगा.
ZIM vs AFG टेस्ट मैच का संक्षिप्त स्कोर
अफगानिस्तान पहली पारी: 32.3 ओवर में 127 रन पर ऑल आउट. रहमानुल्लाह गुरबाज (37), अब्दुल मलिक (30). ब्रैड इवांस (5/22), ब्लेसिंग मुजराबानी (3/47)
जिम्बाब्वे पहली पारी: 103 ओवर में 359 रन पर ऑल आउट. बेन करन (121), सिकंदर रजा (65). जियाउर रहमान (7/97), इस्मत आलम (2/51)
अफगानिस्तान दूसरी पारी: 43 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट. इब्राहिम जदरान (42), बहिर शाह (32). रिचर्ड नगारवा (5/37), मुजराबानी (3/48)
परिणाम: जिम्बाब्वे एक पारी और 73 रन से जीता
प्लेयर ऑफ द मैच: बेन करन (जिम्बाब्वे) 121 रन