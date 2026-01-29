युवराज सिंह ने रिटायरमेंट लेने की बताई असल वजह, फैंस हुए हैरान
Yuvraj Singh retirement: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पहली बार अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की है.
Published : January 29, 2026 at 3:57 PM IST
हैदराबाद: 10 जून, 2019 का दिन क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ने वाला था. दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह, जिन्होंने टीम इंडिया को दो वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, ने इसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उस साल वनडे वर्ल्ड कप होने वाला था, लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में नजरअंदाज किए जाने के बाद युवराज ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. युवराज सिंह के अचानक रिटायरमेंट के फैसले से हर कोई हैरान था.
युवराज ने रिटायरमेंट लेने की बताई असल वजह
अब, सात साल बाद, युवराज ने अपने रिटायरमेंट के पीछे की वजह बताई है, और उन दो कारणों का भी जिक्र किया, जिसने उनको ये फैसला लेने में अहम भूमिका निभाई. पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट में अपने रिटायरमेंट के बारे में बात करते हुए युवराज ने खुलासा किया कि उन्हें अपने करियर के आखिर में वो सम्मान और सपोर्ट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे.
युवराज सिंह ने कहा, 'रिटायरमेंट से पहले, मैं अपने खेल का आनंद नहीं ले पा रहा था. मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे वह सपोर्ट और सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका मैं हकदार था. फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए. मुझे लगा कि जब मुझे वह नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता था, तो मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है. साथ ही, मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैं अब मानसिक और शारीरिक रूप से क्रिकेट नहीं खेल सकता. जब ये विचार आने लगे, तब मैंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया. क्रिकेट छोड़ने के बाद मैं सामान्य हो गया.'
नवजोत सिंह सिद्धू का भी किया जिक्र
युवराज ने ये भी याद किया कि कैसे पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें तब नजरअंदाज किया था जब वह छोटे थे और कैसे उनके पिता योगराज सिंह ने सिद्धू की बातों को पर्सनली ले लिया था. युवराज ने कहा, 'अब, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे समझ आता है कि सिद्धू पाजी के पास मुझे खेलते हुए देखने का समय नहीं था, वह मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे. इसके अलावा, वह उस समय भारत के लिए खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें मुझे खेलते हुए देखने का मौका नहीं मिला. उस समय मैं 13-14 साल का था, क्रिकेट सीख रहा था. युवराज ने कहा, 'मैं उनके बयानों को पर्सनली नहीं लेता, लेकिन मेरे पिता ने शायद इसे पर्सनली लिया होगा.'
युवराज सिंह का करियर
युवराज को भारत के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक माना जाता है. उन्होंने अपने करियर में 40 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें 1,900 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए. उन्होंने 304 वनडे में 8,701 रन बनाए, जिसमें उनके नाम 14 शतक और 52 अर्धशतक हैं. 58 टी20I में युवराज ने 8 अर्धशतक के साथ 1,177 रन बनाए. उन्होंने 132 IPL मैचों में 2,750 रन बनाए, जिसमें 13 अर्धशतक हैं. कुल मिलाकर, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 11,778 रन बनाए हैं और 148 विकेट भी लिए हैं.
6 गेंदों में 6 छक्के
युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ही ओवर में छह छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. इसके अलावा उन्हें 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की तरफ से शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया था.