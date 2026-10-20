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यूसुफ पठान का 14 साल पुराना जमीन विवाद सुलझने के करीब, वडोदरा नगर निगम का बड़ा प्रस्ताव

यूसुफ पठान का 14 साल पुराना जमीन विवाद सुलझने के करीब ( IANS )

वडोदरा (गुजरात): पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद यूसुफ पठान से जुड़े जमीन विवाद को सुलझाने की कवायद शुरू हो गई है. वडोदरा नगर निगम के आयुक्त ने जमीनी विवाद देखने वाली कमेटी को एक प्रस्ताव पेश किया है. जिसमें 478 वर्ग मीटर जमीन की कुल मालियत का 55 प्रतिशत रुपये यूसुफ पठान को देने का प्रावधान रखा गया है. यानी अगर यूसुफ पठान विवादित जमीन की कीमत का 55 प्रतिशत पैसा दे देते हैं तो वो जमीन पूर्व क्रिकेटर की हो जाएगी.

पूरा मामला क्या है?

यह मामला वडोदरा के तंडलजा के TP-22 में 978 वर्ग मीटर के प्लॉट के आवंटन से जुड़ा है. इस प्लॉट को लेकर पिछले 14 वर्षों से यूसुफ पठान और नगर निगम के बीच विवाद चल रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरे 978 वर्ग मीटर प्लॉट की कीमत लगभग 20.53 करोड़ रुपये है. वर्ष 2012 में, यूसुफ पठान ने इस प्लॉट के आवंटन की मांग की थी. हालांकि 2014 में गुजरात सरकार ने इस प्लॉट के आवंटन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और युसुफ पठान से कब्जा हटाने को कहा था.

वडोदरा में यूसुफ पठान का आलीशान घर (Etv Bharat) अब, नगर निगम द्वारा पेश किए गए नए प्रस्ताव के कारण यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है. इस प्रस्ताव में 478 वर्ग मीटर जमीन को उसकी कीमत के 55 प्रतिशत मूल्य पर देने की बात कही गई है. हालांकि, अंतिम निर्णय कमेटी की मंजूरी पर निर्भर करेगा.