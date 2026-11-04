यूथ ओलंपिक 2026: राजकुमारी लंचेनबी चानू ने रचा इतिहास, बनीं भारत की पहली वुशू पदक विजेता
मणिपुर की वुशू खिलाड़ी लंचेनबी चानू ने यूथ ओलंपिक 2026 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है.
Published : November 4, 2026 at 5:15 PM IST
डकार (सेनेगल): भारतीय वुशू खिलाड़ी राजकुमारी लंचेनबी चानू ने यूथ ओलंपिक 2026 में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. मणिपुर की चानू महिला चांगक्वान संयुक्त मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. जिसके साथ वो इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं.
इस युवा भारतीय वुशु खिलाड़ी ने गुन्शु (हथियार आधारित रूटीन) और चांगक्वान (बिना हथियार वाला रूटीन) में अपने प्रदर्शन को मिलाकर कुल 18.039 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. मिस्र की सोंडोस सोनबोल ने 18.660 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता जबकि वेनेजुएला की वालेरिया फ्रैनरीस डुडामेल ने 18.199 अंक के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया.
A historic podium finish for India! 🇮🇳🥉 Rajkumari Lanchenbi Chanu clinches bronze in the Women's Changquan Combined event at #Dakar2026 with a combined score of 18.039! ✨ #YouthOlympics #Olympics https://t.co/DywcHFvwCp— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 3, 2026
बता दें कि यूथ ओलंपिक खेलों में वुशू को पहली बार शामिल किया गया था, और चानू ने टूर्नामेंट में अपने पहले ही प्रयास में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.
वुशू में गुन्शु और चांगक्वान इवेंट क्या होते हैं?
चांगक्वान (लॉन्ग फिस्ट) और गुन्शु (स्टाफ) प्रतिस्पर्धी वुशू के दो रूटीन इवेंट हैं, जिन्हें अक्सर मिलाकर एक मल्टी-फॉर्मेट इवेंट बना दिया जाता है. चांगक्वान बिना किसी हथियार के की जाने वाली एक तेज-तर्रार शैली है, जिसकी शुरुआत उत्तरी चीन में हुई थी. इस खेल में लंबे दायरे वाले मूवमेंट, गहरे स्टांस, तेज रफ्तार वाले पंच और किक, तथा शानदार कलाबाजियों का मेल होता है.
A moment to cherish for Rajkumari Lanchenbi Chanu! 🇮🇳🥉 Watch her celebrate her podium finish at the Youth Olympic Games. #Dakar2026 #YouthOlympics #Wushu https://t.co/D7X4GQtviL— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 3, 2026
भारत तीन मेडल जीत चुका है
यूथ ओलंपिक 2026 अब तक भारतीय दल के लिए एक शानदार अभियान साबित हो रहा है. भारत अब तक एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है. इससे पहले सोमवार को युवा खिलाड़ी खुशबू राजकभाई ने सिल्वर मेडल जीतकर प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया था. वह युवा ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय जुडोका बनी थीं. वहीं तैराकी की उभरती खिलाड़ी धिनिधि देसिंघु ने भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेंडल अपने नाम किया था.