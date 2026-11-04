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यूथ ओलंपिक 2026: राजकुमारी लंचेनबी चानू ने रचा इतिहास, बनीं भारत की पहली वुशू पदक विजेता

मणिपुर की वुशू खिलाड़ी लंचेनबी चानू ( AFP )

डकार (सेनेगल): भारतीय वुशू खिलाड़ी राजकुमारी लंचेनबी चानू ने यूथ ओलंपिक 2026 में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. मणिपुर की चानू महिला चांगक्वान संयुक्त मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. जिसके साथ वो इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं.

इस युवा भारतीय वुशु खिलाड़ी ने गुन्शु (हथियार आधारित रूटीन) और चांगक्वान (बिना हथियार वाला रूटीन) में अपने प्रदर्शन को मिलाकर कुल 18.039 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. मिस्र की सोंडोस सोनबोल ने 18.660 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता जबकि वेनेजुएला की वालेरिया फ्रैनरीस डुडामेल ने 18.199 अंक के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

बता दें कि यूथ ओलंपिक खेलों में वुशू को पहली बार शामिल किया गया था, और चानू ने टूर्नामेंट में अपने पहले ही प्रयास में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.