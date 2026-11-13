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यूथ ओलंपिक 2026: मुक्केबाज अंबेडकर और गुंजन ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, हासिल की बड़ी उपलब्धि

मुक्केबाज गुंजन ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास ( X/BFI_official )

डकार (सेनेगल): यूथ ओलंपिक 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. गुरुवार को एल. अंबेडकर मेईतेई ने पुरुषों के 50 किग्रा फाइनल में आयरलैंड के जुबानी क्रिस्टियन को कड़े मुकाबले में हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल का खाता खोला. वहीं, महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में गुंजन ने अल्जीरिया की बेनसालाह बौथैना को हराकर यूथ ओलंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके साथ वह इन खेलों में मुक्केबाजी में गोल्ड जीतने वाली देश की पहली महिला बन गईं.