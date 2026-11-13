यूथ ओलंपिक 2026: मुक्केबाज अंबेडकर और गुंजन ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, हासिल की बड़ी उपलब्धि
यूथ ओलंपिक 2026 में भारत ने अब दो गोल्ड, तीन सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज मेडल के साथ 16वें स्थान पर पहुंच गया है.
Published : November 13, 2026 at 1:42 PM IST
डकार (सेनेगल): यूथ ओलंपिक 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. गुरुवार को एल. अंबेडकर मेईतेई ने पुरुषों के 50 किग्रा फाइनल में आयरलैंड के जुबानी क्रिस्टियन को कड़े मुकाबले में हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल का खाता खोला. वहीं, महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में गुंजन ने अल्जीरिया की बेनसालाह बौथैना को हराकर यूथ ओलंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके साथ वह इन खेलों में मुक्केबाजी में गोल्ड जीतने वाली देश की पहली महिला बन गईं.
इसके अलावा यह पहली बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है. भारत ने 2018 यूथ ओलंपिक में तीन स्वर्ण पदक जीते थे, जिनमें से दो शूटिंग में और एक कुश्ती में मिले थे. डकार में होर यूथ ओलंपिक 2026 में भारत ने अब तक दो गोल्ड, तीन सिल्वर और पांच ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. जिससे पो तालिका में 58वें स्थान से उछलकर 16वें स्थान पर पहुंच गया है.
GOLD FOR GUNJAN! 🔥🥇 Gunjan (48kg) strikes gold at the Youth Olympic Games 2026, taking India’s gold medal tally to TWO! Another golden moment for India. 🇮🇳 #IndianBoxing #YouthOlympicGames https://t.co/EySr26Msyh— Boxing Federation (@BFI_official) November 12, 2026
ये भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2010 में सिंगापुर में हुए यूथ ओलंपिक में दो भारतीय मुक्केबाजों ने मेडल जीते थे. शिवा थापा ने पुरुषों के 54 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि विकास कृष्णन ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था.
GOLD FOR INDIA AT DAKAR 🇮🇳🔥 L Ambekar Meetei (50kg) becomes the first ever Indian boxer to clinch gold at the Youth Olympic Games as he defeated Ireland's Kristian Jubani 3-2 at Dakar, Senegal. 🥊 Many congratulations to our young champion. 🙌🏻 #IndianBoxing #YouthOlympics https://t.co/74MYCMqIrt— Boxing Federation (@BFI_official) November 12, 2026
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा, 'यह भारतीय मुक्केबाजी और भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. यूथ ओलंपिक खेलों में दो गोल्ड मेडल जीतना, और इसके साथ ही डकार 2026 में भारत का गोल्ड मेडल का खाता खुलना, इस उपलब्धि को और भी खास बनाता है. यूथ ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में ये भारत का अब तक का पहला गोल्ड मेडल है.'