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Watch: क्रिकेट मैच के दौरान ट्रैक्टर से जोत डाली पिच, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

जलगांव (महाराष्ट्र): भारत में क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इस खेल को लोग जिस जूनून के साथ खेलते हैं उसी जुनून के साथ इस फॉलो भी करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी स्टेडियम में फैंस के लड़ने की वीडियो भी सामने आती रहती है. लेकिन कभी कभी खेल के मैदान से ऐसी घटना भी सामने आती है जो लोगों को हैरान कर देती है. ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के जलगांव से आ रही है. जहां एक व्यक्ति ने क्रिकेट की पिच को फाइनल मैच के दौरान ट्रैक्टर से जोत दिया. जिसकी वजह से मैच को रद्द करना पड़ा.

पिच पर चलाया हल

दरअसल, जलगांव जिले के धरणगांव में 'MLA कप' का फाइनल मैच खेला जा रहा था. इसी बीच एक शख्स ट्रैक्टर और हल के साथ मैदान में घुसा. शुरू में, सबको लगा कि ट्रैक्टर किसी काम से मैदान में आया होगा, लेकिन ड्राइवर ने सीधे पिच पर ही हल चला दिया और कुछ ही मिनटों में पूरी पिच को उखाड़ दिया, जिसके कारण मैच को रद्द करना पड़ा.