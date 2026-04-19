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Watch: क्रिकेट मैच के दौरान ट्रैक्टर से जोत डाली पिच, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Tractor on the Pitch: जलगांव में फाइनल मैच के दौरान एक युवक ने पिच पर हल चलाकर मैच को रद्द करा दिया.

क्रिकेट मैच के दौरान ट्रैक्टर से जोत डाली पिच
क्रिकेट मैच के दौरान ट्रैक्टर से जोत डाली पिच (Etv bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 1:56 PM IST

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जलगांव (महाराष्ट्र): भारत में क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इस खेल को लोग जिस जूनून के साथ खेलते हैं उसी जुनून के साथ इस फॉलो भी करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी स्टेडियम में फैंस के लड़ने की वीडियो भी सामने आती रहती है. लेकिन कभी कभी खेल के मैदान से ऐसी घटना भी सामने आती है जो लोगों को हैरान कर देती है. ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के जलगांव से आ रही है. जहां एक व्यक्ति ने क्रिकेट की पिच को फाइनल मैच के दौरान ट्रैक्टर से जोत दिया. जिसकी वजह से मैच को रद्द करना पड़ा.

पिच पर चलाया हल
दरअसल, जलगांव जिले के धरणगांव में 'MLA कप' का फाइनल मैच खेला जा रहा था. इसी बीच एक शख्स ट्रैक्टर और हल के साथ मैदान में घुसा. शुरू में, सबको लगा कि ट्रैक्टर किसी काम से मैदान में आया होगा, लेकिन ड्राइवर ने सीधे पिच पर ही हल चला दिया और कुछ ही मिनटों में पूरी पिच को उखाड़ दिया, जिसके कारण मैच को रद्द करना पड़ा.

हल चलाने का कारण
बताया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में एक स्थानीय राजनीतिक पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था. जिसकी वजह से पदाधिकारी के एक कट्टर समर्थक ने इस अपमान का बदला लेने के लिए पिच को ही जोत दिया. इस हरकत पर कई खिलाड़ियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि दिन-रात की कड़ी मेहनत से बनाई गई पिच उनकी आंखों के सामने ही उखाड़ दी गई थी.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग "यह क्रिकेट का अपमान है" जैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस कृत्य के बाद, खिलाड़ियों और ट्रैक्टर लेकर मैदान में आने वाले समूह के बीच जमकर झड़प हुई.

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