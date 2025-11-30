मैच के बीच सुरक्षा घेरा तोड़कर विराट कोहली के पैर छूने पहुंचा युवक, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले
रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने के बाद विराट कोहली से मिलने सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक मैदान में पहुंच गया है.
रांची: रांची की पिच पर विराट कोहली का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है और रविवार की पारी ने इसे फिर साबित कर दिया. JSCA स्टेडियम में यह कोहली का तीसरा शतक था. इससे पहले साल 2014 में उन्होंने इसी मैदान पर अपना उच्चतम स्कोर 139 रन बनाया था. लेकिन इस बार वह रिकॉर्ड टूटने से मामूली अंतर से चूक गए. विराट कोहली 135 रन पर आउट हो गए और रांची में अपने पर्सनल बेस्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश अधूरी रह गई.
रांची स्टेडियम में कोहली का तीसरा शतक
पूरी पारी के दौरान विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में दिखे. JSCA स्टेडियम में यह कोहली का तीसरा शतक है. उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए. कभी कवर ड्राइव से दर्शकों को झुमाया, तो कभी पुल शॉट से गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया. हालांकि पारी के बीच में उनकी पीठ और कमर में खिंचाव की परेशानी साफ दिखी. कई बार उन्हें मैदान में स्प्रे लेते हुए देखा गया. लेकिन दर्द के बावजूद उन्होंने अपने खेल की लय को टूटने नहीं दिया.
शतक के बाद दर्शक पहुंचे विराट के पैर छूने
भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के दौरान JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को उस समय सब अचंभित हो गए, जब दर्शक दीर्घा से कूदकर एक युवक सीधे मैदान में घुस आया. घटना उस वक्त हुई, जब भारतीय पारी चल रही थी और विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे. युवक अचानक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए क्रीज तक पहुंच गया और विराट कोहली के पैर छूने की कोशिश करने लगा.
मैदान में तैनात सुरक्षा प्रहरियों ने तुरंत दौड़कर युवक को काबू में कर लिया. कुछ ही सेकंड में सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर मैदान से बाहर ले गए. बाद में स्टेडियम के बाहर मौजूद पुलिस टीम को युवक को सौंप दिया गया. घटना के बाद स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि दर्शक दीर्घा से सीधे मैदान तक पहुंचने में युवक को मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगे हैं.
रेलिंग के ऊपर छलांग लगाकर दर्शक पहुंचा ग्राउंड
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक अचानक अपनी सीट से उठा और बिना सोचे समझे रेलिंग के ऊपर से छलांग लगाकर ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ा. यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ देर के लिए दर्शकों में हल्का हड़कंप मच गया. वहीं मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने भी स्थिति को देखकर तुरंत दूरी बना ली. विराट कोहली ने खुद संयम बनाए रखा और सुरक्षाकर्मियों को इशारा कर स्थिति को शांत करने में मदद की.
पुलिस युवक से कर रही है पूछताछ
सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि इतनी सख्त सुरक्षा के बीच युवक कैसे दर्शक दीर्घा से कूदकर मैदान तक पहुंच गया. JSCA प्रबंधन ने भी घटना की गंभीरता को स्वीकारते हुए कहा है कि आगे ऐसे मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की पुनर्समीक्षा की जाएगी. पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह विराट कोहली का बड़ा प्रशंसक बताया जा रहा है और केवल उनका पैर छूने की इच्छा से मैदान में घुसा था. हालांकि, यह हरकत सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक मानी जा रही है.
स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस घटना से हैरान जरूर हुए, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई की सभी ने सराहना की. प्रत्यक्षदर्शी दर्शकों ने कहा कि अचानक युवक कूद कर ग्राउंड के अंदर घुसा और काफी तेज गति से दौड़ते हुए विराट कोहली के पैरों पर जाकर गिरा. उसे सुरक्षा प्रहरियों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया.
