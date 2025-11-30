'खेलो इंडिया' जैसे मंच खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म का अनुभव देते हैं: युवा तीरंदाज अदिति स्वामी
युवा कंपाउंड तीरंदाज अदिति स्वामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगातार तीन बार स्वर्ण पदक जीती हैं.
Published : November 30, 2025 at 6:25 PM IST
जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजन खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म का अनुभव देते हैं. इस स्तर की प्रतियोगिता में खेलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है. ये प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बड़े मंच के लिए तैयार करती हैं. ये कहना है विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली अदिति गोपीचंद स्वामी का. पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली अदिति ने शिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से खेलते हुए शुक्रवार को स्वर्ण पदक जीता था. जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में हुए फाइनल मुकाबले में अदिति ने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तनिपर्थी चिकिथा को 147-143 से मात दी थी. वहीं रविवार को उन्होंने आयोजन समिति के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए.
विश्व की सबसे युवा कंपाउंड तीरंदाज: वर्ष 2023 में बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली अदिति ने पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लिया और शिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता था. इससे पहले वे खेलो इंडिया यूथ गेम्स (2022, 2023, 2024) में भी तीन स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन समिति ने उन्हें भारत की पहली और विश्व की सबसे युवा कंपाउंड तीरंदाज बताया.
अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अदिति ने कहा कि ये आयोजन खिलाड़ियों को बड़े प्लेटफॉर्म का अनुभव देते हैं. इस स्तर की प्रतियोगिता में खेलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है. ये प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बड़े मंच के लिए तैयार करती हैं. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे आयोजन खिलाड़ियों के प्रोफेशनल डेवलपमेंटल और इकोनामिक स्ट्रैंथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं. चूंकि कंपाउंड तीरंदाजी पहली बार मिक्स्ड टीम इवेंट के रूप में ओलंपिक में शामिल की जा रही है. ऐसे में अदिति अब 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक को अपना अगला लक्ष्य बना चुकी हैं. उन्होंने कहा कि पहले कंपाउंड के ओलंपिक में शामिल न होने का मलाल रहता था, लेकिन अब उनके पास देश के लिए स्वर्ण जीतने का बड़ा अवसर है.
वहीं इस दौरान उन्होंने आर्थिक चुनौतियों पर बात करते हुए बताया कि टॉप्स (Target Olympic Podium Scheme) से जुड़ने से पहले प्रशिक्षण, आहार और जिम जैसी जरूरतों पर काफी खर्च होता था. ऐसे में खेलो इंडिया छात्रवृत्ति ने उनके सफर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साथ ही अदिति ने कहा कि लगातार बढ़ते स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट ने खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खोले हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी में और मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा.