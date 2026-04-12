'आप हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी...' सचिन-विराट ने आशा भोसले के निधन पर जताया शोक
Asha Bhosle Death: मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार (12 अप्रैल) को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
Published : April 12, 2026 at 6:58 PM IST
Asha Bhosle Death: भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने महान गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त किया. सचिन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश में लिखा कि वह पद्म विभूषण से सम्मानित आशा ताई को उनके गीतों के माध्यम से हमेशा याद रखेंगे.
'आशा ताई हमारे परिवार का हिस्सा थीं'
सचिन ने एक्स पर लिखा, 'भारत के लिए, और दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए, आज का दिन बेहद दुखद है. हमारे लिए, आशा ताई हमारे परिवार का हिस्सा थीं. आज, जो गहरा दुख हम महसूस कर रहे हैं, उसे बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं. एक पल के लिए तो दिल बिल्कुल खामोश हो जाता है, और अगले ही पल, वह उन अनगिनत धुनों में खो जाता है, जो उन्होंने हम सभी को तोहफे में दी हैं. ऐसा महसूस होता है, मानो समय भी थम सा गया हो. फिर भी, अपने अमर गीतों के जरिए, वह हमेशा-हमेशा के लिए अमर रहेंगी. धन्यवाद, ताई, हमारे जीवन को अपनेपन, गरिमा और अविस्मरणीय संगीत से भरने के लिए. आशा ताई, हम आपको शब्दों से भी कहीं ज्यादा याद करेंगे.'
A deeply sad day for India, and for music lovers across the world.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 12, 2026
For us, Asha Tai was family. Today, words feel too small for the loss we feel. One moment the heart falls silent, and the next, it drifts through the countless melodies she gifted all of us.
It feels as…
आशा भोसले का निधन
आशा भोसले का रविवार को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया. गायिका को शनिवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने अस्पताल के बाहर इस बात की घोषणा की. उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4:00 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा.
कोहली ने भी शोक व्यक्त किया
सचिन के अलावा टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट, जो इस समय IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी साझा करके आशा जी के निधन पर शोक जताया. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, आशा भोसले जी. आपकी आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है और यह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी. ओम शांति.'
Virat Kohli Instagram Story.— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) April 12, 2026
- Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/GnP4XBAj5A
आशा भोसले का सिंगिंग करियर
आशा भोसले, जो अपने जमाने की सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में से एक थीं, ने 1943 की मराठी फिल्म 'माझा बाल' के लिए प्लेबैक सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'दो लफ्जों की है दिल की कहानी', 'क्या गजब करते हो जी', 'ओ हसीना जुल्फो वाली जाने जहां', और 'ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना' जैसे मशहूर गानों में अपनी गायकी के लिए जाना जाता है. हिंदी के अलावा, उन्होंने लगभग 20 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाने गाए हैं.
अनगिनत पुरस्कार भी मिले
2006 में, आशा भोसले ने बताया था कि उनके नाम लगभग 12,000 गाने दर्ज हैं. अपने दशकों लंबे करियर के दौरान, उन्होंने शंकर-जयकिशन, आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, इलैयाराजा, बप्पी लाहिड़ी और ए.आर. रहमान जैसे मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया. अपने पूरे करियर में, उन्हें अपने कई बेहतरीन गानों के लिए अनगिनत पुरस्कार मिले. साल 2000 में, उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और उसी साल उन्हें पद्म विभूषण भी मिला.