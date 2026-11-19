ETV Bharat / sports

सचिन तेंदुलकर ने धोनी के लिए बोली बड़ी बात, कहा-'आपने तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल किया'

सचिन तेंदुलकर ने धोनी के लिए बोली बड़ी बात ( IANS )

Sachin Tendulkar on MS Dhoni: टीम इंडिया को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 17 नवंबर को IPL से भी रिटायर हो गए. इसके साथ धोनी का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर समाप्त हो गया. उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अब धोनी मैदान पर खेलते हुए नजर तो नहीं आएंगे लेकिन ड्रेसिंग रुम में बैठकर रणनिती बनाते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्होंने टीम का मेंटर बना दिया है.

धोनी के आईपीएल से रिटायर्ड होने के बाद से ही उनके साथी खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी धोनी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शुरुआती दिनों याद करते हुए उन्हें शुभकानाएं दीं. तेंदुलकर ने कहा कि उन्हें हमेशा से यकीन था कि धोनी क्रिकेट में सब कुछ हासिल करने के लिए ही बने हैं.