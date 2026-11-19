सचिन तेंदुलकर ने धोनी के लिए बोली बड़ी बात, कहा-'आपने तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल किया'
Sachin Tendulkar on MS Dhoni: एमएस धोनी के क्रिकेट से रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर ने भी प्रतिक्रिया दी.
Published : November 19, 2026 at 11:56 AM IST
Sachin Tendulkar on MS Dhoni: टीम इंडिया को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 17 नवंबर को IPL से भी रिटायर हो गए. इसके साथ धोनी का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर समाप्त हो गया. उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अब धोनी मैदान पर खेलते हुए नजर तो नहीं आएंगे लेकिन ड्रेसिंग रुम में बैठकर रणनिती बनाते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्होंने टीम का मेंटर बना दिया है.
धोनी के आईपीएल से रिटायर्ड होने के बाद से ही उनके साथी खिलाड़ी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी क्रम में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी धोनी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शुरुआती दिनों याद करते हुए उन्हें शुभकानाएं दीं. तेंदुलकर ने कहा कि उन्हें हमेशा से यकीन था कि धोनी क्रिकेट में सब कुछ हासिल करने के लिए ही बने हैं.
सचिन ने धोनी के लिए क्या लिखा?
क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, 'मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बांग्लादेश में MS को बल्लेबाजी करते देखा था, तो मैंने सौरव (गांगुली) से कहा था कि उनकी पावर-हिटिंग में कुछ खास बात है. साफ पता चलता था कि उनमें एक अद्भुत प्रतिभा है, और उनका सफर कितना शानदार रहा!'
सचिन ने आगे लिखा, 'आपके (धोनी) साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना और भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे यादगार पलों का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही. मुझे हमेशा से यकीन था कि आप कुछ खास करेंगे, और आपने तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल किया. आपने भारतीय क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और आपके साथ इस सफर को साझा करना बहुत शानदार रहा. बहुत बढ़िया खेले, MS.'
I still remember watching MS bat in Bangladesh and telling Sourav that there was something special about his power hitting. You could see he had a rare gift, and what a journey he went on to have. It was a real joy sharing the dressing room with you and being part of some of our most memorable moments in Indian cricket. I always believed you would do something special, and you went on to achieve so much more. You've given Indian cricket your very best, and it's been wonderful to have shared this journey with you. Well played, MS!— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 18, 2026
धोनी का क्रिकेट करियर
बत दें कि महंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट करियर सभी फॉर्मेट्स में असाधारण उपलब्धियों से भरा हुआ है. उनकी कप्तानी ने भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और 2014 टी20 वर्ल्ड कप जीता. वह भारत के लिए ICC के इन तीनों बड़े 'व्हाइट-बॉल' टूर्नामेंट्स को जीतने वाले पहले कप्तान बने.
इसके अलावा धोनी ने IPL में 278 मैचों के साथ अपने करियर का समापन किया. उन्होंने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से कुल 5,439 रन बनाए. उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए और 2010, 2011, 2018, 2021 तथा 2023 में CSK को पांच बार चैंपियन बनाया.