ETV Bharat / sports

सचिन-विराट नहीं बल्कि ये खिलाड़ी है भारत का महान क्रिकेटर हैं, युवराज के पिता का खुलासा

जब उनसे पूछा गया कि भारतीय क्रिकेट में सबसे महान क्रिकेटर कौन है, तो उन्होंने कहा, 'अगर आप ऑलराउंडरों की बात करें, तो कपिल देव हैं, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली हैं. लेकिन मेरी राय में युवराज सिंह सबसे महान खिलाड़ी हैं. अगर उन्हें 200 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता, तो वो अब तक 200 से ज्यादा शतक बना चुके होते. युवराज में वह क्षमता थी'.

हैदराबाद : पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह हमेशा किसी न किसी बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं. वो अक्सर अजीबो-गरीब बयान देते रहते हैं. अब एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बेटे युवराज के बारे में एक दिलचस्प बात कही है. योगराज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि, भारतीय क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी युवराज सिंह हैं.

योगराज सिंह 2011 के वनडे विश्व कप के दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए. उस समय कैंसर से जूझ रहे युवराज ने कहा था कि, वह मैदान पर खून बहने के बावजूद मैच में खेलना चाहते थे. योगराज, जिन्होंने पहले भी इसी मुद्दे पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि अगर उनका बेटा भारत के लिए क्रिकेट खेलते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता तो उन्हें गर्व होता.

योगराज ने कहा, 'एक पिता होने के नाते मुझे युवराज सिंह पर गर्व था, भले ही देश को विश्व कप जिताने में मदद करते हुए कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती. मुझे आज भी अपने बेटे पर गर्व है. मैं चाहता था कि युवराज मैदान पर खून से लथपथ होने के बावजूद क्रिकेट खेले. मैंने उससे फोन पर भी यही कहा था, 'मौत से मत डरो, वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती जाओ और भारत के लिए यह विश्व कप जीतो'.

युवराज क्रिकेट करियर

युवराज ने 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. दोनों टूर्नामेंटों में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ वह एक शीर्ष खिलाड़ी के रूप में उभरे. 2011 विश्व कप के बाद युवराज को कैंसर का पता चला. कुछ समय बाद वह ठीक हो गए और टीम में वापसी की लेकिन वह पहले जैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए. उन्होंने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. 2000 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले युवराज ने अपने लंबे करियर में 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 मैच खेले. उन्होंने टेस्ट में 1,900, वनडे में 8,701 और टी20 में 1,177 रन बनाए हैं.